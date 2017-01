LOTO, LOTO 6 din 49, trageri speciale: 10 români sunt mai bogaţi. Iată numerele extrase

LOTO 6 DIN 49, Rezultate

LOTO, LOTO 6 din 49, trageri speciale. Extrageri speciale organizate de Loteria Română în ultima zi din an. La 6/49, numerele norocoase sunt: 23, 22, 43, 8, 9, 27. La extragerea suplimentară, câştigătoare sunt numerele 42, 15, 34, 43, 48, 39.

LOTO, LOTO 6 din 49, trageri speciale. Extragerile loto au avut loc pe 31 decembrie, în direct pe TVR 1.

LOTO 6/49: 23, 22, 43, 8, 9, 27

LOTO 6/49 suplimentară: 42, 15, 34, 43, 48, 39

LOTO 5/40: 17, 21, 6, 4, 37, 3

LOTO 5/40 suplimentară: 2, 27, 33, 1, 21, 3

JOKER: 17, 34, 31, 36, 24 / 7

JOKER suplimentară: 45, 23, 32, 11, 25/ 1

NOROC: 6284586

SUPER NOROC: 153775

NOROC PLUS: 268670.

Pentru jocurile Noroc, Noroc Plus si Super Noroc nu se organizeaza trageri duble.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 12,16 milioane lei(aproximativ 2,7 milioane euro) iar la Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 1,56 milioane lei (peste 345.000 de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,36 milioane lei (peste 300.000 de euro) iar la Noroc Plus, reportul la categoria I este in valoare de peste 191.000 de lei (peste 42.000 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 265.300 lei (peste 58.400 lei) iar la Super Noroc, la aceeasi categorie, se inregistreaza un report in valoare de peste 38.500 lei .

Primele trageri loto din noul an vor avea loc in data de 5 ianuarie.