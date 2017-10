LOTO, LOTO 6 DIN 49. Numerele la LOTO extrase pe data de 19 octombrie 2017

LOTO, LOTO 6 DIN 49. Joi, 19 octombrie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc după ce la tragerile loto de duminică, 15 octombrie, Loteria Română a acordat 23.680 de câștiguri în valoare totală de 1.367.369 lei.

LOTO, LOTO 6 DIN 49. În urma tragerii de duminică, 15 octombrie, la Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,5 milioane lei (peste 331.700 euro).

LOTO, LOTO 6 DIN 49. La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de aproximativ 455.000 lei (peste 99.000 de euro).



LOTO, LOTO 6 DIN 49. În urma tragerii Joker de duminică, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 10,5 milioane de lei (aproximativ 2,3 milioane de euro) iar la Noroc Plus, la aceeași categorie, se înregistrează un report în valoare de peste 135.000 lei (peste 29.400 euro).

LOTO, LOTO 6 DIN 49. Loto 5/40 înregistrează la categoria I un report de peste 166.000 de lei (peste 36.200 de euro) iar la Super Noroc, la aceeași categorie, reportul este în valoare de peste 44.000 lei.

NUMERELE EXTRASE duminică, 15 octombrie, 2017

Loto 6/49: 46, 22, 47, 43, 27, 28

Loto 6/49 suplimentară: 44, 19, 35, 6, 9, 10

Joker: 32, 21, 22, 24, 42 / 2

Loto 5 din 40: 13, 35, 24, 7, 5, 39

Noroc: 9442301

Super Noroc: 118685

Noroc Plus: 756724.

S-a prezentat câștigătorul marelui premiu la Loto 6/49 din data de 8 octombrie

Pe 9 octombrie 2017, s-a prezentat la sediul central al Loteriei Romane castigatorul premiului de categoria I la tragerea Loto 6/49 din 8.10.2017, premiul fiind in valoare de 4.604.988,60 lei. Biletul norocos a fost jucat la agentia 22-001 din Iasi si a fost completat cu 3 variante simple la Loto 6/49, pretul biletului fiind de 14,50 lei.

Castigatorul este din Iasi si are in jur de 40 de ani si ne-a declarat ca a jucat constant pana in urma cu 6-7 ani, apoi, a considerat ca jocul nu este pentru el. De data aceasta, nu stie de ce a intrat in agentie si chiar a fost o intamplare, iar numerele jucate nu au nicio semnificatie.

Cu banii castigati doreste sa calatoreasca si, poate, pe viitor, sa investeasca intr-o afacere.