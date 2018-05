LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. NUMERELE CÂŞTIGĂTOARE la LOTO, duminică, 20 mai 2018

Loto, numere loto

LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. Duminică 20 mai 2018, a avut loc o nouă extragere Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. REALITATEA.NET îţi arată numerele câştigătoare la extragerea LOTO de duminică 20 mai 2018. Vorbim despre un report istoric la JOKER, astfel cel care va ghici toate numerele va deveni milionar.

LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. JOKER – CEL MAI MARE REPORT DIN ISTORIA ACESTUI JOC. La categoria I a jocului Joker, se inregistreaza cel mai mare report din istoria acestui joc: peste 19,84 milioane lei (peste 4,28 milioane de euro). In cazul in care s-ar castiga, acesta ar fi cel mai mare premiu din istoria acestui joc.

LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49 de duminică, 20 mai 2018

Loto 6/49: 12, 16, 33, 45, 3, 10

Noroc: 7 4 6 3 8 3 4

Loto 5/40: 7, 32, 25, 18, 20, 30

Super Noroc: 0 6 5 0 3 9

Joker: 35, 28, 1, 24, 3 /9

Noroc Plus: 2 9 9 8 0 9

LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. TRAGERI SPECIALE LOTO 6/49 IN LUNA MAI!

In luna mai, pentru fiecare tragere Loto 6/49, Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I cu cate 50.000 de lei.

La categoria I a jocului Loto 6/49 se inregistreaza un report in valoare de peste 3,22 milioane de lei (aproximativ 700.000 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,41 milioane lei (peste 306.000 euro).

La Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report in valoare de aproximativ 260.000 de lei (aproximativ 56.000 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 90.000 de lei, iar la Super Noroc, la aceeasi categorie, reportul este de peste 24.500 de lei.

LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. Joi, 17 mai 2018, a avut loc o nouă extragere Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Iată numerele câştigătoare la loto:

Joker: 13, 35, 17, 24, 6 + 5

Noroc Plus: 9 2 3 0 9 3

Loto 5/40: 14, 15, 36, 1, 18, 39

Super Noroc: 3 1 0 1 3 3

Noroc: 0 7 0 2 2 4 3

Loto 6/49: 24, 34, 17, 8, 5, 20



LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. REPORT RECORD LA JOKER: peste 4,2 MILIOANE DE EURO

LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. Joi, 17 mai, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce, la tragerile loto de duminică, 13 mai, Loteria Română a acordat 26.507 câştiguri în valoare totală de 1.439.251,35 lei, informează loto.ro.





LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. JOKER – CEL MAI MARE REPORT DIN ISTORIA ACESTUI JOC

REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. La categoria I a jocului Joker, se înregistrează cel mai mare report din istoria acestui joc: peste 19,81 milioane lei (peste 4,27 milioane de euro).



În cazul în care s-ar câştiga, acesta ar fi cel mai mare premiu din istoria acestui joc, informează loto.ro.



REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. TRAGERI SPECIALE LOTO 6/49 ÎN LUNA MAI!



În luna mai, pentru fiecare tragere Loto 6/49, Loteria Română suplimentează fondul de câştiguri al categoriei I cu cate 50.000 de lei.



REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. PREMII MARI IN JOC



REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. La Loto 6/49, la categoria I, în urma tragerilor de duminică, 13 mai, a rămas un report în valoare de aproximativ 3 milioane de lei (peste 637.000 de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 1,5 milioane lei (peste 325.700 de euro).



La Noroc Plus, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 245.000 de lei (aproximativ 53.000 de euro).



REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 58.000 de lei, iar la Super Noroc, la aceeaşi categorie, reportul este de peste 22.000 de lei.