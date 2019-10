LOTO, LOTO 6/49. Numerele extrase duminică, 27 octombrie

LOTO, LOTO 6/49. Loteria română organizează duminică, 27 octombrie, noi extrageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

LOTO, LOTO 6/49. Noi extrageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc au loc duminică. Rămâneți pe Realitatea.net pentru a afla numerele câștigătoare.

Duminică, 27 octombrie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 24 octombrie, Loteria Română a acordat 15.825 de castiguri în valoare totală de 1.326.501,64 lei.

LOTO, LOTO 6/49. La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 12,34 milioane de lei (aproximativ 2,60 milioane de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat în valoare de peste 1,5 milioane de lei (peste 316.000 de euro).

La Joker, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 17,73 milioane de lei (peste 3,73 milioane de euro), iar la Noroc Plus, a ramas in joc un report cumulat in valoare de aproximativ 47.000 de lei.

LOTO, LOTO 6/49. La Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 63.500 lei, iar la Super Noroc, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 88.500 de lei (peste 18.600 de euro).

Numerele extrase duminică, 27 octombrie 2019

LOTO, LOTO 6/49: Câștig la extragerea de joi

La tragerea Joker de joi, 24 octombrie 2019, s-a castigat premiul de categoria a II-a, în valoare de 401.043,75 lei. Biletul norocos a fost jucat la agentia 19-022 din localiattea Balan, judetul Harghita și a fost completat cu 2 variante simple la Joker. Pe langa premiul de categoria a II-a, jucatorul norocos a mai castigat, pe acelasi bilet, si un premiu de categoaria a VII-a, valoarea totala a castigului fiind de 401.080,91 lei, pretul biletului fiind doar de 10,50 lei.

LOTO, LOTO 6/49. Tot la tragerea Joker de joi, 24 octombrie 2019, s-a castigat premiul de categoria a III-a, in valoare de 80.279,04 lei. Biletul norocos a fost jucat la agentia 71-022 din Bucuresti, sector 1 și a fost completat cu 2 variante simple la Joker.

In primele noua luni ale acestui an, Loteria Romana a acordat peste 4,68 milioane de castiguri in valoare totala de peste 162,69 milioane euro

LOTO, LOTO 6/49: Câștiguri în primele nouă luni

In luna septembrie a acestui an, Loteria Romana a acordat la jocurile automatizate pe care le organizeaza 528.031 castiguri in valoare totala de peste 84,60 milioane de lei (peste 17,80 milioane de euro), dupa cum urmeaza:

Jocul Loto 6/49

La Loto 6/49 s-au inregistrat 81.436 de castiguri, in valoare totala de peste 4,86 milioane de lei (peste 1 milion de euro).

Jocul Noroc

La Noroc s-au inregistrat 901 castiguri, in valoare totala de peste 2,84 milioane de lei (aproximativ 600.000 de euro).

Jocul Loto 5/40

La Loto 5/40 s-au inregistrat 511 de castiguri, in valoare totala de aproximativ 498.000 de lei (aproximativ 105.000 de euro).

Jocul Super Noroc

La Super Noroc s-au inregistrat 4.603 castiguri, in valoare totala de peste 104.000 lei (aproximativ 22.000 de euro).

Jocul Joker

La Joker s-au inregistrat 92.102 castiguri, in valoare totala de peste 3,13 milioane lei (peste 659.000 de euro).

Jocul Noroc Plus

La Noroc Plus s-au inregistrat 13.983 de castiguri in valoare totala de aproximativ 726.000 lei (aproximativ 153.000 de euro).

Jocul Pronosport

La Pronosport s-au inregistrat 88 de castiguri, in valoare totala de aproximativ 38.000 de lei (aproximativ 8.000 de euro).

Jocul Prono-S

La Prono_S s-au inregistrat 194 de castiguri, in valoare totala de aproximativ 63.000 de lei (peste 13.000 de euro).

Jocul Videoloterie

La Videoloterie s-au inregistrat 334.213 castiguri, in valoare totala de peste 72,33 milioane lei (peste 15,22 milioane de euro).