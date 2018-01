LOTO, LOTO 6/49. Numerele câștigătoare la LOTO la extragerea de joi, 18 ianuarie 2018

FOTO EXPLICATIE: LOTO, LOTO 6/49, LOTO 6 din 49

LOTO, LOTO 6/49, joi 18 ianuarie 2018. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 6,3 milioane de lei. La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,36 milioane lei. Realitatea.net vă redă numerele extrase la LOTO de joi, mai jos.

LOTO, LOTO 6/49, joi 18 ianuarie 2018. NUMERELE EXTRASE

Loto 6/49: 1 49 21 34 2 12

Joker: 13 24 40 35 34 + 20

Loto 5 din 40: 24 12 33 27 6 32

Noroc: 1 5 5 4 2 9 3

Super Noroc: 5 6 0 0 6 0

Noroc Plus: 1 4 9 7 8 1

LOTO, LOTO 6/49, joi 18 ianuarie 2018. In urma tragerii Joker de duminica, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 14,63 milioane de lei, iar la Noroc Plus, la aceeasi categorie, se inregistreaza un report in valoare de peste 38.000 lei.

LOTO, LOTO 6/49, joi 18 ianuarie 2018. La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 144.000 de lei, iar la Super Noroc, la categoria I, reportul este de peste 108.000 de lei.

REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. NUMERELE EXTRASE duminică, 14 ianuarie 2018:

Loto 6/49: 16 36 34 30 43 27

LOTO 5 din 40: 2 22 23 10 24 33

Joker: 29 40 43 13 35 +9

Noroc: 5 4 2 9 6 8 1

Super Noroc: 2 0 2 2 7 1

Noroc Plus: 0 4 0 4 2 1