Loto, Loto 6/49, Loto 6 din 49. Așa ceva nu s-a mai întâmplat în istoria Loteriei

Loto, Loto 649, Loto 6 din 49

Loto, Loto 6/49, Loto 6 din 49. Loteria Română organizează duminică, 29 aprilie, noi extrageri Loto 6/49, Loto 5/40, Noroc, Noroc Plus, Super Noroc și Joker. Rămâneți alături de Realitatea.net pentru a afla numerele câștigătoare în timp real.

Loto, Loto 6/49, Loto 6 din 49. O nouă duminică, o nouă extragere Loto. Duminica, 29 aprilie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc dupa ce la tragerile loto de joi, 26 aprilie, Loteria Romana a acordat 17.570 castiguri in valoare totala de 882.486,49 lei. De data aceasta, cu un evenimnt important. La categoria I a jocului Joker se inregistreaza cel mai mare report din istoria acestui joc, adică peste 4,2 milioane de euro. In cazul in care s-ar castiga, acesta ar fi cel mai mare premiu din istoria acestui joc. Realitatea.net vă oferă în timp real rezultatele.

Loto, Loto 6/49, Loto 6 din 49: Premii mari în joc

La categoria I a jocului Loto 6/49 se inregistreaza un report in valoare de peste 1 milion de lei (peste 222.000 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de aproximativ 1,35 milioane lei (peste 290.000 de euro).

La Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 174.500 de lei (peste 37.000 de euro)

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 482.000 de lei (aproximativ 104.000 de euro) iar la Super Noroc, la aceeasi categorie, reportul este de aproximativ 10.500 de lei.

Loto, Loto 6/49, Loto 6 din 49: Loteria română îți schimbă viața

La tragerea Loto 5/40 de joi, 26 aprilie, la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 65.817,80 lei. Biletul s-a jucat la agentia 15-017 din Targoviste, judetul Dambovita si a fost completat cu patru variante simple la Loto 5/40.

Loto, Loto 6/49, Loto 6 din 49: Numerele extrase joi, 26 aprilie

LOTO, 26 aprilie 2018. Joi, 26 aprilie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc după ce la tragerile loto de duminică, 22 aprilie, Loteria Română a acordat 33.906 câștiguri în valoare totală de 1.313.909,77 lei.

LOTO, 26 aprilie 2018. Numerele extrase la loto

Loto 6 din 49: 14 18 19 24 33 6

Loto 5 din 40: 8 5 6 26 10 31

Noroc: 0 8 9 8 9 6 5

Joker: 10 44 3 20 16 + 3

Super noroc: 3 7 6 0 3 6

Noroc plus: 1 5 2 7 5 4

Loto, Loto 6/49, Loto 6 din 49: Numerele extrase duminică, 22 aprilie

REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. Duminică, 22 aprilie 2018, a avut loc o nouă extragere Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

Joker: 6, 31, 7, 3, 12 + 7

Noroc Plus: 8 3 3 2 5 9

Loto 5/40: 20, 21, 9, 6, 15, 14

Super Noroc: 1 2 2 8 3 5

Noroc: 7 9 3 6 7 7 2

Loto 6/49: 14, 18, 39, 21, 45, 29

Loto, Loto 6/49, Loto 6 din 49: câștiguri mari în primele 3 luni ale anului

In primele trei luni ale acestui an, Loteria Romana a acordat 1.821.064 castiguri in valoare totala de aproximativ 56 milioane de euro

In luna martie a acestui an, Loteria Romana a acordat la jocurile automatizate pe care le organizeaza 637.222 castiguri in valoare totala de aproximativ 88,17 milioane de lei (peste 18,93 milioane de euro), dupa cum urmeaza:

Jocul Loto 6/49

La Loto 6/49 s-au inregistrat 68.389 castiguri, in valoare totala de peste 4,3 milioane lei (peste 923.700 de euro).

Jocul Noroc

La Noroc s-au inregistrat 805 castiguri, in valoare totala de peste 820.000 de lei (peste 176.000 de euro).

Jocul Joker

La Joker s-au inregistrat 92.856 de castiguri, in valoare totala de peste 2,71 milioane lei (peste 583.000 de euro).

Jocul Noroc Plus

La Noroc Plus s-au inregistrat 15.362 de castiguri in valoare totala de aproximativ 459.000 de lei (peste 98.500 de euro).

Jocul Loto 5/40

La Loto 5/40 s-au inregistrat 721 de castiguri, in valoare totala de peste 814.000 lei (peste 174.800 de euro).

Jocul Super Noroc

La Super Noroc s-au inregistrat 5.407 castiguri, in valoare totala de peste 98.500 de lei (peste 21.000 de euro).

Loto, Loto 6/49, Loto 6 din 49: câștiguri mari și la Pronosport

Jocul Pronosport

La Pronosport s-au inregistrat 187 de castiguri, in valoare totala de aproximativ 30.000 lei (peste 6.400 de euro).

Jocul Prono-S

La Prono_S s-au inregistrat 191 de castiguri, in valoare totala de aproximativ 33.000 de lei (peste 7.000 de euro).

Jocul Videoloterie

S-au inregistrat peste 453.300 de castiguri, in valoare totala de aproximativ 79 milioane lei (peste 16,94 milioane de euro).