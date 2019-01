LOTO 6 ianuarie 2019 rezultate. Numerele câștigătoare de Bobotează

LOTO

LOTO 6 ianuarie 2019 rezultate. Astăzi are loc prima extragere LOTO din acest an. Iată numerele căștigătoare.

Rezultate LOTO 6 ianuarie 2019. Duminica, 6 ianuarie 2019, au loc primele trageri loto din acest an. Extragerea LOTO începe la ora 18:15. Numerele câștigătoare vor fi publicate aici:

Loto 6/49:

Joker:

Loto 5 din 40:

Noroc:

Super Noroc:

Noroc Plus:

LOTO 6 ianuarie 2019 rezultate. Premii

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 5,76 milioane lei (peste 1,23 milioane de euro), iar la Noroc este în joc un report cumulat în valoare de aproximativ 1,5 milioane lei (aproximativ 320.000 de euro).

LOTO 6 ianuarie 2019 rezultate. La Joker, la categoria I, este în joc un report in valoare de peste 4,16 milioane lei (peste 892.000 de euro) în timp ce la Noroc Plus, la categoria I, este în joc un report in valoare de aproximativ 127.000 de lei (peste 27.000 euro).

La Loto 5/40 se înregistrează la categoria I un report in valoare de peste 1,27 milioane lei (aproximativ 274.000 de euro), iar la Super Noroc, la aceeași categorie, este în joc un report în valoare de aproximativ 202.000 lei (peste 43.000 de euro).

LOTO 6 ianuarie 2019 rezultate. Câștigători

LOTO 6 ianuarie 2019 rezultate. La tragerile loto de luni, 31 decembrie 2018, Loteria Română a acordat peste 47.400 castiguri în valoare totală de peste 3,9 milioane de lei.

La tragerea Loto 5/40 de luni, 31 decembrie 2018, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 106.626,00 lei. Biletul norocos a fost jucat la agenția 18-093 din Pestisani, judetul Gorj.

LOTO 6 ianuarie 2019 rezultate. La tragerea Noroc de luni, 31 decembrie 2018, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 213.541,02 lei. Biletul norocos a fost jucat la agenția 14-085 din Baraolt, judetul Covasna. Tot la Loto 5/40, s-a castigat premiul de categoria a III-a in valoare de 58.714,02 lei, iar biletul norocos s-a jucat in agentia 15-013 din Gaesti, judetul Dambovita.

LOTO. NUMERELE LOTO EXTRASE PE 31 DECEMBRIE 2018.

Loto 6/49: 11 12 15 30 8 4

Joker: 39 4 13 32 20 + 3

Loto 5 din 40: 38 1 33 13 35 10

Noroc: 0 4 8 2 7 5 2

Super Noroc: 7 1 9 9 7 0

Noroc Plus: 5 4 4 9 5 3

Fondul de câștiguri al categoriei I a fost suplimentat pentru fiecare din tragerile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40, după cum urmează:

Loto 6/49: 500.000 de lei



Joker: 250.000 de lei



Loto 5/40: 50.000 de lei



La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 2,82 milioane de lei (peste 600.000 de euro) iar la Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 1,55 milioane lei (aproximativ 334.000 de euro).



La Joker, la categoria I, este în joc un report în valoare de aproximativ 3,48 milioane de lei (aproximativ 750.000 de euro) iar la Noroc Plus, la aceeași categorie, este în joc un report în valoare de peste 101.500 de lei (aproximativ 22.000 de euro).



La Loto 5/40 se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 1 milion de lei (peste 218.000 de euro), iar la Super Noroc, la aceeași categorie, este în joc un report în valoare de aproximativ 195.000 de lei (aproximativ 42.000 de euro).



La tragerea Loto 6/49 de duminică, 23 decembrie 2018, la categoria a II-a, s-au înregistrat 3 câștiguri în valoare de 79.888,40 lei fiecare. Bilețele norocoase s-au fost jucat la agenția 24-031 din Viseul de Sus, județul Maramureș, la agenția 37-004 din Bârlad, județul Vaslui și la agenția 71-032 din sectorul 1, București.

Loteria română în plin scandal, după extragerile de Anul Nou

Loteria Română este în centrul unui scandal uriaş după extragerea de Anul Nou. Variantele au costat dublu, iar jucătorii susţin că în agenţii li s-a spus că este vorba de o extragere dublă.

Biletele ar fi urmat să fie valabile pentru două extrageri, doar că pe 31 decembrie a avut loc o singură extragere.

Pagina de Facebook a Loteriei Române a fost luată cu asalt de jucători nemulţumiţi care acuză că au fost înşelaţi. Mai mult, oamenii anunţă că vor sesiza Protecţia Consumatorului şi chiar vor să dea în judecată Loteria Română.

În replică pentru realitatea.net, Loteria a precizat ca, in conformitate cu Regulamentul de Organizare si Administrare a Jocurilor Loto, Loteria Romana poate, din ratiuni comerciale, sa decida majorarea preturilor si modalitatea de desfasurare a extragerilor, mai ales in cazul in care au loc suplimentari importante ale fondului de castiguri. Totodata, precizam faptul ca pretul variantelor s-a reflectat si in fondurile de castiguri ale fiecarui joc (care se constituie ca procent din incasari - minim 40% din total incasari) si implicit in valoarea premiilor. Astfel, pentru Tragerile Loto Speciale de Anul Nou a fost in joc un fond total de castiguri de peste 17,2 milioane lei (aproximativ 3,7 milioane euro) si s-au inregistrat peste 47.400 de castiguri in valoare totala de peste 3,9 milioane lei, reporturile de peste 13 milioane lei ramanand in joc pentru extragerile care se vor organiza in data de 06.01.2019 ce vor oferi noi sanse de castig participantilor.

In concluzie, prin organizarea acestor trageri jucatorii nu au fost sub nicio forma prejudiciati deoarece au beneficiat de premii mai mari ca urmare a acumularii unor fonduri de castiguri mai mari (minim 40% din totalul incasarilor s-au intors in premiile oferite jucatorilor). Astfel, la tragerile Speciale de Anul Nou s-au inregistrat 47.400 de castiguri fata de o tragere loto obisnuita care nu inregistreaza mai mult de 20.000 de castiguri, iar valoarea acestora a fost de aproximativ de trei ori mai mare decat in mod normal, respectiv 3,9 milioane lei. Evident, acest lucru s-a datorat pe de o parte suplimentarilor fondurilor de castiguri iar pe de alta parte pretului variantei de joc.