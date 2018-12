LOTO, LOTO 6 din 49, Joker și Noroc 6 decembrie 2018. Numere câștigătoare

LOTO 6 decembrie 2018. Extragere LOTO Moș Nicolae.

Joi, 6 decembrie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la Tragerile Speciale Loto Centenar 1918-2018 care au avut loc duminica, 2 decembrie, Loteria Romana a acordat 36.804 castiguri in valoare totala de 19.227.090,09 lei.

SUPLIMENTAR 500.000 DE LEI LA CATEGORIA I LA LOTO 6/49: cate 100.000 de lei pentru fiecare din tragerile Loto 6/49 din 6 decembrie, 9 decembrie, 13 decembrie, 16 decembrie si 20 decembrie, anunță Loteria Romana.

In urma castigarii premiului de categoria I la Loto 6/49, Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I cu 500.000 de lei, respectiv cate 100.000 de lei pentru fiecare din TRAGERILE LOTO 6/49 din 6 decembrie, 9 decembrie, 13 decembrie, 16 decembrie si 20 decembrie a.c. .

La Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de aproximativ 1,3 milioane lei (peste 278.000 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de aproximativ 2,6 milioane lei (peste 557.000 de euro) iar la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de peste 366.000 de lei (peste 78.600 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 21.500 de lei.

La Loto 5/40 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 567.000 de lei (aproximativ 122.000 de euro), iar la Super Noroc, la aceeasi categorie, este in joc un report in valoare de peste 174.400 de lei (peste 37.400 de euro).

Marele premiu la Loto 6 din 49 a fost câştigat duminică, 2 decembrie 2018, la Tragerea Suplimentară de către o persoană care a mizat pe o variantă simplă. Premiul de categoria I, în valoare de 17.347.829,07 lei (peste 3,72 milioane de euro), este cel mai mare câştigat în 2018.

Biletul norocos a costat 10.50 lei, completat cu o variantă simplă şi a fost jucat la o agenţie din Timişoara.

Cu acelaşi bilet, jucătorul a mai câştigat şi un premiu de categoria a IV-a la Tragerea Principală Loto 6/49, în valoare de 30 lei, potrivit unui comunicat al Loteriei Române.

Acesta este cel de-al cincilea câştig de categoria I obţinut în acest an la Loto 6/49 şi, până la această dată, cel mai mare premiu câştigat în acest an la acest joc.

Ultima dată, premiul de categoria I, la Loto 6/49, s-a câştigat în data de 19.07.2018 şi a fost în valoare de 9.720.865,12 lei.

Iată numerele extrase la LOTO în data de 2 decembrie 2018

Loto 6/49: 39, 46, 15, 11, 7, 25

Loto 6/49 (tragere suplimentară): 33, 7, 19, 47, 11, 25

Noroc: 9904378

Loto 5/40: 22, 40, 6, 20, 34, 35

Loto 5/40 (tragere suplimentară): 35, 11, 7, 37, 9, 32

Super Noroc: 415735

Joker: 17, 4, 37, 16, 27 +2

Joker (tragere suplimentară): 17, 27, 26, 23, 30 + 15

Noroc Plus: 628305

Pentru cea de-a două tragere, cea suplimentară, Loteria Română suplimentează fondul de câştiguri al categoriei I, după cum urmează:

LOTO 6/49 – 1.000.000 de lei

JOKER – 200.000 de lei

LOTO 5/40 – 50.000 de lei.

