Loto 6/49. Devii milionar într-o zi de 13? Rezultatele extragerilor Loto 6 din 49 și Joker

Loto 6 din 49. Rezultatele la Loto 6/49 și Joker vor fi publicate de Realitatea.net imediat după extragerea de la ora 18.00.

Loto 6 din 49. Report de peste 2,11 milioane de euro la Loto 6/49 si de peste 1,8 milioane de euro la Joker

Loto 6 din 49. Duminica, 13 august, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc dupa ce la tragerile loto de joi, 10 august, Loteria Romana a acordat 13.527 de castiguri in valoare totala de 521.386,93 lei.

Pentru tragerea suplimentara Loto 5/40 fondul de castiguri al categoriei I se suplimenteaza cu suma de 25.000 de lei

Pentru jocul Loto 5/40 se organizeaza doua trageri: o tragerea principala si o tragere suplimentara.

Pentru cea de-a doua tragere Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I cu suma de 25.000 de lei.

In urma tragerii de joi, 10 august, la Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 9,69 milioane de lei (peste 2,11 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,65 milioane de lei (aproximativ 580.000 de euro).

In urma tragerii Joker de joi, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 8,25 milioane de lei (peste 1,8 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 176.000 de lei (peste 38.000 de euro). La Noroc Plus a ramas in joc, la categoria I, un report in valoare de peste 248.000 lei (peste 54.000 de euro).

Loto 5/40 inregistreaza la categoria I un report de peste 280.000 de lei (peste 61.000 de euro). La jocul Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 2.000 de lei.