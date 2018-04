LOTO, 29 aprilie 2018. Numerele extrase la LOTO 6/49. JOKER-ul, la nivel istoric |realitatea.net

LOTO 29 aprilie 2018

LOTO, 29 aprilie 2018. Se va scrie istorie la LOTO, dacă numerele de la JOKER vor fi ghicite. Vorbim despre uriașa sumă de 4,2 milioane euro, record în Loteria română pentru acest joc. La LOTO 6 din 49, cei care vor ghici cele 6 numere, vor câștiga 1 milion de lei. Astfel, după ora 18.30 vei afla numerele la LOTO, LOTO 6 din 49, LOTO 5 din 40, JOKER.

LOTO, 29 aprilie 2018. La categoria I a jocului Loto 6/49 se inregistreaza un report in valoare de peste 1 milion de lei (peste 222.000 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de aproximativ 1,35 milioane lei (peste 290.000 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 174.500 de lei (peste 37.000 de euro)

LOTO, 29 aprilie 2018. PREMII MARI IN JOC

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 482.000 de lei (aproximativ 104.000 de euro) iar la Super Noroc, la aceeasi categorie, reportul este de aproximativ 10.500 de lei.

La tragerea Loto 5/40 de joi, 26 aprilie, la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 65.817,80 lei. Biletul s-a jucat la agentia 15-017 din Targoviste, judetul Dambovita si a fost completat cu patru variante simple la Loto 5/40.

LOTO, 29 aprilie 2018. Numerele extrase la loto

Loto 6 din 49: 14 18 19 24 33 6

Loto 5 din 40: 8 5 6 26 10 31

Noroc: 0 8 9 8 9 6 5

Joker: 10 44 3 20 16 + 3

Super noroc: 3 7 6 0 3 6

Noroc plus: 1 5 2 7 5 4



LOTO, 29 aprilie 2018. PREMII MARI ÎN JOC



La Loto 6/49, la categoria I, în urmă tragerilor de duminică, 22 aprilie, a rămas un report în valoare de aproximativ 873.000 lei (peste 187.000 de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 1,32 milioane lei (peste 283.000 de euro).



La Noroc Plus, la categoria I, este în joc un report în valoare de aproximativ 163.000 de lei (aproximativ 35.000 de euro)



La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 440.000 de lei (aproximativ 95.000 de euro) iar la Super Noroc, la aceeași categorie, reportul este de peste 8.000 de lei.

NUMERE extrase pe 22 aprilie 2018

Joker: 6, 31, 7, 3, 12 + 7

Noroc Plus: 8 3 3 2 5 9

Loto 5/40: 20, 21, 9, 6, 15, 14

Super Noroc: 1 2 2 8 3 5

Noroc: 7 9 3 6 7 7 2

Loto 6/49: 14, 18, 39, 21, 45, 29

LOTO, 26 aprilie 2018. În 2017, Loteria Română a acordat premii în valoare totală de peste 209,28 milioane de euro



În luna decembrie a acestui an, Loteria Română a acordat la jocurile automatizate pe care le organizează 647.615 premii în valoare totală de peste 97,64 milioane de lei (aproximativ 21 milioane de euro), după cum urmează:



Jocul Loto 6/49



La Loto 6/49 s-au înregistrat 89.851 de câștiguri, în valoare totală de peste peste 12 milioane de lei (peste 2,57 milioane de euro).



Jocul Noroc



La Noroc s-au înregistrat 985 de câștiguri, în valoare totală de peste 532.000 de lei (peste 114.000 de euro).



Jocul Joker



La Joker s-au înregistrat 83.506 de câștiguri, în valoare totală de peste 2,73 milioane de lei (peste 586.000 de euro).



Jocul Noroc Plus



La Noroc Plus s-au înregistrat 12.325 de câștiguri în valoare totală de peste 393.000 de lei (peste 84.000 de euro).



Jocul Loto 5/40



La Loto 5/40 s-au înregistrat 838 de câștiguri, în valoare totală de peste 1 milion de lei (aproximativ 220.000 de euro).



Jocul Super Noroc



La Super Noroc s-au înregistrat 5.367 de câștiguri, în valoare totală de peste 96.475 de lei (peste 20.700 de euro).



Jocul Pronosport



La Pronosport s-au înregistrat 10 de câștiguri, în valoare totală de peste 34.000 de lei (peste 7.300 de euro).



Jocul Prono-S



La Prono_S s-au înregistrat 18 câștiguri, în valoare totală de peste 13.300 de lei (aproximativ 3.000 de euro).



Jocul Videoloterie



S-au înregistrat peste 454.700 câștiguri, în valoare totală de peste 80,80 milioane de lei (peste 17,34 milioane de euro).