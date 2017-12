FOTO EXPLICATIE: Loteria Bonurilor Fiscale are, duminică, o extragere specială de Crăciun

Ministerul de Finante organizeaza, duminica, o extragere speciala a Loteriei Bonurilor Fiscale, unde vor participa bonurile emise in perioada 1 aprilie - 8 decembrie 2017.

"La extragerea ocazionala a Loteriei bonurilor fiscale organizata duminica, 24 decembrie 2017, cu prilejul Craciunului, participa bonurile fiscale emise intre 1 aprilie - 8 decembrie 2017. Fondul de premiere este de un milion de lei, suma din care vor fi acordate cel mult 100 de premii. Selectia castigatorilor va fi realizata in doua etape. Prima etapa va avea loc duminica, 24 decembrie, si va consta in extragerea bilelor care vor desemna luna, ziua si valoarea bonurilor castigatoare. Daca numarul cererilor de revendicare depaseste o suta, va fi organizata o a doua extragere, pentru desemnarea celor 100 de castigatori", informeaza ministerul, intr-un comunicat de presa citat ade ziare.com.



Extragerea va fi organizata in studioul TV al Loteriei Romane, incepand cu ora 16:45.