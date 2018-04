Loredana câștigă procesul cu Gabi Luncă și trebuie să primească despăgubiri. După mai bine de 6 ani de procese intentate de cântăreața de muzică lăutărească Gabi Luncă împotriva dreptului Loredanei de a cânta piesă “Într-o zi la poarta mea”, instanța i-a dat dreptate Loredanei: piesa este din folclorul românesc, deci poate fi cântată de oricine.

Decizia este definitivă, iar Gabi Luncă a fost obligată de instanță să-i plătească Loredanei atât cheltuielile de judecată din instanță de fond, cât și cele din recurs, sumă totală ridicându-se la 102.000 lei, aproximativ 22000 euro.



“Nu am comentat niciodată public pe parcursul procesului decizia doamnei Gabi Luncă de a mă da în judecată. Am un mare respect pentru munca fiecărui artist din orice domeniu, cum am un respect și o dragoste imensă pentru folclor pe care mi-am dorit mereu să-l aduc în actualitate, să-l fac “cool” și pentru generațiile noi. Folclorul reprezintă identitatea și rădăcinile noastre și-l cânt cu o mare bucurie în fața publicului de toate vârstele. În instanță au fost specialiști care au vorbit despre originile acestei piese și despre dreptul public de a fi folosită, noi că artiști vorbim pentru public prin emoțiile spectacolelor noastre.”



În instanță, dr. Marian LUPASCU, cercetător științific grad I cu activitate de peste 25 de ani în domeniul cercetării patrimoniului cultural imaterial, recunoscut și apreciat de comunitatea științifică internațională, secretar științific al Secției de arte, arhitectură și audiovizual a Academiei Române, a făcut următoarele precizări:



”Mai multe piese asemănătoare, aparținând speciei cântec de mahala, circulă în folclorul urban din Muntenia, variantele fiind atestate de la jumătatea secolului al XX-lea sub titlurile: *Aseară, la poartă mea,* *Într-o zi, la poartă mea, Într-o zi, în calea mea, Ciririp, Cip-cirip*, cântate de diverși performeri. Prioritatea indubitabilă a inregistrării aparține variantei Romica Puceanu și este evidențiată și de indicativele matrițelor. Dacă piesă ar fi fost compoziție proprie, Romica Puceanu ar fi declarat-o că atare, în 1982, însă Romica Puceanu a declarat-o, fapt consemnat în arhive, că făcând parte din folclor. Este demonstrat că piesă în litigiu aparține folclorului urban și, din 1982 până astăzi, în toate cataloagele muzicale și pe toate site-urile de specialitate, indiferent de titlul variantei sau interpret, la proveniența piesei este menționat: folclor.