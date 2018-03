Lora face dezvăluiri după divorțul ei

Lora a povestit recent într-un interviu pentru revista Taifasuri despre divorţul dureros de Dan Badea.

În ultimii ani, artista a trecut printr-un divorţ cu Dan Badea, comediant, după doar doi ai de căsnicie, iar mai târziu, a fost acuzată că i-a furat iubitul Doiniţei Oancea, cu care era prietenă. După căsnicie, Lora a rămas cu un tatuaj pe deget ce conţine numele fostului soţ.

“N-am timp să-l scot, dar o s-o fac. Trebuie scos frumos. Nu regret absolut nimic din ce am trăit, pentru că sunt amintirile mele. Nu regret că am iubit. Nici că nu a fost cum am proiectat eu. Aveam zâmbetul pe buze, dar eu treceam printr-un divorţ, despărţire care m-a lăsat cu 48 de kilograme şi cu inima frântă”, a declarat Lora.