Două posturi TV de sport noi intră în Romania

LOOK TV a lansat două posturi TV noi de sport: Look Sport 2 și Look Sport 3. Aceste staţii vor începe să transmită în direct competiții importante, de vineri, 16 august.

"Cele două posturi de televiziune întregesc familia Look și se adaugă posturilor Look Plus și Look Sport, care vor transmite și ele în continuare competiții sportive de anvergură”, anunță reprezentanții Clever Media, grupul care operează televiziunile de sport.

Lansarea celor două posturi vine după ce în luna aprilie a acestui an CNA a aprobat licențierea noilor posturi, anunţă paginademedia.ro.