Locuitorii unui sat au dispărut peste noapte. Ce s-a întâmplat, de fapt?

Potrivit unei legende, într-o noapte de iarnă în noiembrie 1930, negustorul de blănuri Joe Labelle a ajuns în satul canadian Anjikuni, dar nu a văzut niciun localnic sau animal.

Labelle ajunsese de mai multe ori în sat și estimase aproximativ 2000 de locuitori. Ajuns în case nu era niciun localnic, ci provizii alimentare, haine ale sătenilor.

“Am alergat din iglu în iglu bătând la fiecare uşă căutând cel mai mic semn de viata. Dar nu era nimic. Am simţit imediat că ceva nu merge bine. La vederea farfuriilor pe jumatate golite, am stiut că s-a întâmplat ceva în timp ce ei mancau. În fiecare cabană am găsit o armă rezemată de uşă. Niciun eschimos nu merge nicăieri fără armă. Cu oroare, am descoperit toţi câinii morţi, legaţi de copaci. Foarte aproape, în cimitir, pământul inghetat si dur fusese săpat si corpurile răpite. Am înţeles că acolo se petrecuse ceva terifiant. Acele persoane nu ar fi lăsat niciodată câinii să moară astfel…”, a declarat Joe Labelle.

Ulterior, în urma unei anchete s-a dovedit că povestea dispariției locuitorilor era o mărturie mincinoasă a lui Joe Labelle, care nu vizitase niciodată acea localitate.