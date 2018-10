Locuințele din România s-au scumpit în ritm alert

România se numără printre țările europene cu cele mai mari scumpiri la locuințe. În prima jumătate a anului, prețurile au urcat cu peste trei la sută. Creşterea costurilor cu forţa de muncă şi scumpirea materialelor de construcţii au ridicat cel mai mult valoarea apartamentelor. Oraşul cu cele mai scumpe locuinţe este de departe Cluj-Napoca, acolo unde metrul pătrat costă 1.500 de euro. Urmează Bucureștiul.

Locuinţele din România au înregistrat a treia cea mai mare creștere de prețuri din UE (INTRA HARTA!!) în primăvara acestui an, după state precum Slovenia şi Malta. Singura scădere s-a înregistrat în Croaţia.



Scumpirea materialelor de construcție de bază precum cimentul, fierul beton sau chiar tabla se resimte direct în preţul locuineţelor.



"Materialele de constructie si forta de munca au crescut in ultimii ani cu peste 30%. Chiar si in acest proiect avem o diferenta clara intre costul dintre faza 1 si faza doi, vorbim despre un an diferenta. Avem diferenta de peste 5% intre aceste doua faze, de pret de vanzrae, iar de costuri msi mult de 15%", spune Andrei Marinescu, agent imobiliar.



Pe primul loc în topul oraşelor cu cele mai scumpe apartamente este Cluj-Napoca. Acolo, metrul pătrat costă în medie 1.500 de euro, urmează Bucureşti, cu 1.280 de euro pe metrul pătrat şi Timişoara cu 1.170 de euro.



După înăsprirea condiţiilor de creditare şi a scăderii veniturilor reale, în marile oraşe a scăzut cu cinci la sută cererea de apartamente noi. Fenomenul apare pentru prima dată în ultimii trei ani.



În prima jumătate a acestui an s-au vândut peste 300 de mii de locuinţe la nivel naţional. Analiştii imobiliari cred că în a doua jumătate din 2018, la nivel național, vor avea loc mult mai puține tranzacții. O parte dintre potențialii cumpărători vor opta pentru închirierea unei locuințe. Asta și pentru că prețurile de vânzare au crescut până acum într-un ritm mai alert decât chiriile.