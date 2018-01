Liviu Pop vrea să dubleze locurile pentru medicina militară în universităţile din Bucureşti şi Mureş

Ministrul Educaţiei, Liviu Pop, a declarat, luni, la Târgu Mureş, într-o conferinţă de presă, că este nevoie de un număr mai mare de medici militari şi vizează, faţă de anul trecut, dublarea numărului de locuri pentru medicina militară la universităţile din Târgu Mureş şi Bucureşti.

„Principalul motiv pentru care aş dori să mă văd cu rectorul de la Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş este cel legat de finanţarea locurilor pentru medicii militari. Aici, aşa cum ne-am angajat, este nevoie de un număr mai mare de medici militari şi vreau să vă asigur că în funcţie de capacitatea de şcolarizare pe care o are universitatea, voi acorda finanţare pentru numărul maxim de locuri pe care ei pot să îl facă pentru medicina militară. Acelaşi lucru îl vom face şi pentru Universitatea din Bucureşti, unde există astăzi deschidere pentru această specializare, fapt pentru care, faţă de anul trecut, eu cred că vom dubla numărul de locuri pentru medicina militară”, a spus Liviu Pop.

Pop a afirmat că după discuţia cu ministrul Apărării, Mihai Fifor, ar fi suficiente aproximativ 100 de locuri dar dacă universităţile îşi permit, numărul ar putea fi suplimentat.

”Ministerul de Interne spunea că are un deficit de aproape 400 de locuri în zona aceasta. Şi atunci dacă noi, anul acesta, finanţăm 100 de locuri şi an de an vom finanţa minim 100, acoperim acest deficit de cadre medicale, nu numai pe zona militară, ci şi pe celelalte zone (…) Vom da mai multe locuri pentru medicina militară şi da, vom da mai multe locuri pe priorităţile României, inginerie, informatică şi profesori pentru învăţământul preuniversitar”, a mai spus Liviu Pop.