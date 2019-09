Liviu Pop, atac la adresa lui Koveși: ”Ce dosare a avut? Câțiva firfirei și multă imagine publică”

Liviu Pop

„Câțiva firfirei și multă imagine publică”, acestea sunt rezultatele vizibile în lupta anticorupție ale lui Koveși, în opinia senatorului PSD - Liviu Pop.

Pesedistul spune că el nu a văzut dosare senzaționale instrumentate de fosta șefă DNA, candidat pentru funcția de procuror european.

„Eu nu am văzut dosare senzaționale pe care le-a instrumentat doamna în România. Am văzut în alte țări dosare foarte-foarte mari, de sute de milioane de euro, recuperate pentru statul român.

Care este cel mai mare dosar pe care l-a avut în România? Câțiva firfirei și multă imagine publică, pentru că suna bine dacă era târât un parlamentar sau un om politic în fața instituției.

Are o situație incertă din punct de vedere juridic, suspiciunile există foarte multe. Managementul instituției pe care doamna a condus-o a fost unul defectuos în cazul multor entități județene. În ceea ce privește Parchetul European, să așteptăm finalul”, a declarat Liviu Pop, la RFI.

Întrebat dacă are suspiciuni și la adresa Rovanei Plumb, propusă de PSD pentru postul de comisar european, senatorul PSD a răspuns: „Nu știu ce suspiciuni planează, am văzut ceva informații în spațiul public. Am văzut în schimb și poziția celor de la USR vis-a-vis de susținerea altui comisar european care are mult mai multe probleme în interiorul țării (...). Fiecare încearcă să-și promoveze oamenii. Eu sper să avem oamenii cei mai buni și oameni care să facă bine României”.