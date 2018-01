Liviu Pleşoianu, deputatul PSD care i-a scris lui Trump, vrea să candideze la prezidenţiale în 2019

Liviu Pleşoianu, cunoscutul deputat PSD care declară război DNA şi SRI, şi care i-a scris lui Donald Trump, a făcut un anunţ surprinzător. Într-o scrisoare adresată colegilor săi, îşi anunţă intenţia de a candida la alegerile prezidenţiale din 2019, chiar dacă va fi sau nu susţinut de PSD.

Printr-o „scrisoare deschisă către colegii din PSD”, Liviu Pleșoianu vorbește despre „Hidra care a luat această țară ostatică de mai bine de un deceniu” și despre servicii, criticându-i pe Liviu Dragnea și Mihai Tudose.

Pleșoianu, care se descrie ca fiind un politician care „nu are doctorate la SRI, nu are cărți cu prefață și postfață semnate de Coldea și Maior, nu joacă tenis decât cu prietenii săi de-o viață și nu culege struguri decât în via străbunicilor de la țară”, scrie că România nu are nevoie, în 2018, „să vadă bărbații politici jucându-se «pac-pac»-ul din copilărie”.

Iată scrisoarea deschisă către colegii săi din PSD:

"Chiar dacă acest mesaj nu vă este transmis de unul care e „de-o viață în PSD”, ci doar de un an și-un pic, poate va conta tocmai pentru că cel care îl semnează nu are doctorate la SRI, nu are cărți cu prefață și postfață semnate de Coldea și Maior, nu joacă tenis decât cu prietenii săi de-o viață și nu culege struguri decât în via străbunicilor de la țară... Am încercat și am reușit în 2017 două lucruri pe care le consider foarte importante: să lupt fără preget și fără rezerve cu Hidra care a luat această țară ostatică de mai bine de un deceniu și, în același timp, să nu particip la NICIO întâlnire, de orice fel (chiar și mascată în felurite chefuri), a vreunei grupări din PSD.

NU mă interesează absolut deloc „jocul politic” în sensul clasicelor lupte interne pentru putere! Nu vreau să mă încurc în NICIUN ghem pentru a obține susținere din partea cuiva, oricine ar fi! Faptul de a rămâne LIBER, complet LIBER, este ceva fără de care nu pot să funcționez. Ca atare, apreciez și voi continua să apreciez în partid și în afara lui DOAR susținerea celor care rezonează cu ce spun și cu ce fac.

În primul rând pentru că eu așa sunt construit. Și tot în primul rând, pentru că eu am convingerea că românii de așa ceva au nevoie – de oameni care să intre în politică crezând în ceva și nu sperând la ceva! Deși despre asta este vorba, mă feresc să-i spun „politica altfel” pentru că termenul a fost confiscat deja de multă vreme de personaje inventate și gonflate precum Cioloș și Iohannis – baloane de săpun umplute cu marketing politic...

Suntem deja în 2018, oameni buni! România, în Anul Centenarului, n-are nevoie să vadă bărbații politici jucându-se „pac-pac”-ul din copilărie: „Haaa! Te-am împușcat!” (...) „Ba eu, ba eu te-am împușcat!”. Dacă nici măcar acum nu suntem în stare de altceva, atunci țara asta chiar e pierdută! Avem nevoie să ne reașezăm în propriul Destin, nu să ne împușcăm între noi cu pistolașe cu apică! Să faci asta e oricum ridicol și iresponsabil. Dar s-o faci în Anul Centenarului – e de 100 de ori mai iresponsabil și mai ridicol!

Pe lângă faptul că 2018 este anul în care ar trebui să începem să ne re-construim un DRUM, să ne re-gândim un SENS național, la nivel de partid este și anul în care ar trebui să ne desprindem de trecutul și de prezentul mult prea bogat în pactizări și înțelegeri pe sub masă și dincolo de cortină. Dacă este să mă întrebați pe mine, nu de mutații ideologice pompoase avem noi nevoie acum, ci de un lucru cât se poate de simplu: de a încerca, măcar în anul acesta, să acționăm la adăpostul propriilor credințe și idealuri, iar nu sub pavăza feluritelor grupări suprademocratice și metastatale. Personal, deși nu vă ascund că primesc foarte multe mesaje de susținere din foarte multe zone, mă încăpățânez să mulțumesc dar să merg mai departe privind înainte doar către principiile și idealurile mele. Utopice, neutopice, sunt lucrurile în care cred. Greșesc, nu greșesc, voi continua să merg pe aceeași linie ca și până acum. Dacă PSD, în ansamblul lui, va rezona cu această linie, vom merge împreună și vom construi împreună SENSURI noi. Dacă nu, eu îmi voi vedea în continuare de drum și nu mă voi opri...".

Spre finalul scrisorii, Pleşoianu anunţă clar:

„Multe ar mai fi de spus despre curaj, despre asumarea unei lupte împotriva Sistemului. Cert este că lucrurile sunt simple: ori ai curaj, ori n-ai, ori te lupți, ori nu te lupți, ori îți asumi niște principii, ori nu. Așa că, fără a mă cocoța pe vreun piedestal (sunt un om normal, cu calități și defecte), chiar nu pot accepta să-mi vorbească cineva – oricine – despre «curaj» și despre «principii asumate». (....) Așa că, pentru a concluziona, vă spun că eu voi face exact ce am spus în urmă cu câteva luni. Voi candida la prezidențialele din 2019. Când se va hotărî PSD să țină acel Congres, membrii partidului vor decide, așa cum este firesc. Dar indiferent de acea decizie, eu tot voi candida în 2019”, scrie Pleșoianu colegilor din PSD.