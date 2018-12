Liviu Dragnea: Vineri se dă OUG pe "taxa de lăcomie". Companiile să nu mai amenințe statul

Liviu Dragnea

"Taxa pe lăcomie" şi celelalte măsuri fiscale vor fi adoptate vineri, în şedinţa de Guvern, a anunţat preşedintele PSD, Liviu Dragnea.

Dragnea a anunțat înaintea lui Dăncilă că: "Ordonanța de urgență se dă mâine, mi-a spus doamna prim -ministru. Ordonanța este extrem de importantă pentru români și firmele românești.

Această Ordonanță va da posibilitae economiei să se dezvlte nu să rămână captivă unor furniori, traderi, și de asemenea populatiei să nu aibă cresteri în perioada urmărtoare, ci aceste prețuri să scadă."

Șeful PSD este revoltat pe companiile care amenință statul român

Preşedintele PSD Liviu Dragnea avertizează reprezentanţii marilor companii să nu "mai şantajeze statul român", după apariţia informaţiilor legate de OUG privind măsuri fiscale şi spune că ţara nu e sat fără câini.

"Am văzut, am citit reacţii din partea unora sau a altora, inclusiv din partea unor mari companii. Eu îi sfătuiesc, îi avertizez să înceteze să mai şantajeze statulul român. Statul român nu e un sat fără câini şi nici nu e un stat la cheremul unor companii. E o OUG care are în vedere o situaţie mai bună din punct de vedere al aprovizionării cu energie atât pentru cetăţeni pentru consumul casnic", a declarat Liviu Dragnea.

Preşedintele PSD a dat şi exemplu OMV Petrom, despre care spune că a ameninţat statul. "Am văzut OMV Petrom care voalat ameninţa statul român că o să diminueze producţia de gaze. Eu spun cu toată fermitatea toţi trebuie să înceteze să mai ameninţe statul român. Toţi cei care vor pierde abni critică, dar românii şi economia care va creşte susţin această OUG".

Legat de scăderile de pe bursă, Dragnea afirmă: "Asta cu jocul la bursă e un joc în care vă sfătuiesc să nu intrăm. Măririle de preţuri anunţate de unii şi alţii aveau în vedere chiar acest lucru, prăbuşirea economiei româneşti. Cei care extrag gazele din resursele naturale, cele care le intermediază, traderii să se joace cu preţurile până la cer şi statul român să rămână indiferent. Firmele româneşlti să se închidă una după alta. Aşa ceva nu se poate. Asta ar fi însemnat să fim un parlament care să rămână indiferent şi să privească cum România se întoarce înapoi. Asta nu se poate."

Ce se întâmplă cu pilonul II?

Nu se va întâmpla nimic rău cu Pilonul II de pensii. Au rămas să discute în Guvern diseară şi de dimineaţă prin care fondurile de pensii să funcţioneze în continuare şi să aibă posibilitatea oamenii să investească acei bani, iar în acelaşi timp să nu se pună problema funcţionării acestui pilon de pensii", a declarat Liviu Dragnea.