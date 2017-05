Liviu Dragnea, anunţ de ultima oră, despre o posibilă intrare a UDMR în coaliţie: Voi fi pozitiv

Presedintele PSD Liviu Dragnea, a declarat duminica, la Romania TV, ca va fi "foarte pozitiv" daca in coalitia de guvernamant se va discuta despre cooptarea la guvernare a UDMR, el precizand ca discursul sau de la Congresul de sambata al Uniunii nu a vizat direct intrarea in Guvern a UDMR, cat colaborarea la nivel local, anunţă Hotnews.ro.

"Urmatorul pas este sa colaboram si mai bine. Colaboram in Parlament, dar putem colabora mult mai strans. Urmatorul pas inseamna si colaborarea in administratia locala. Cred ca ar fi corect ca o colaborare buna in Parlament sa fie multiplicata cu o colaborare buna in administratia locala pentru binele comunitatilor", a declarat Liviu Dragnea, potrivit News.ro.

El a afirmat ca prezentele anterioare in Guvern ale UDMR au reprezentat un plus, intrucat Uniunea a trimis oameni bine pregatiti la Palatul Victoria, motiv pentru care Dragnea crede ca nu este o idee rea largirea coalitie de guvernamant actuale. "Daca o sa ne gandim in coalitie la intrarea la guvernare, eu voi fi foarte pozitiv pentru ca nu cred ca este o idee rea, dar nu a fost efectiv o invitatie pentru a intra la guvernare. Daca vroiam sa fac invitatia, o faceam direct, cu subiect si predicat", a spus liderul PSD.

Acesta a mentionat insa ca, pana acum, nu au existat discutii clare ale PSD sau ALDE cu UDMR pe tema intrarii la guvernare.

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, in cadrul Congresului UDMR care s-a desfasurat sambata la Zalau, ca isi doreste o colaborare mai stransa cu Uniunea si spera ca la alegerile prezidentiale din 2019, alegatorii maghiari sa voteze, in premiera, candidatul propus de catre PSD.