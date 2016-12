Liviu Dragnea: Sevil Shhaideh a fost amenințată cu moartea! Îi este frică să iasă din casă

Președintele PSD, Liviu Dragnea, a susținut, în conferința de presă în care l-a anunțat pe Sorin Grindeanu drept a doua propunere a social-democraților pentru funcția de premier, că Sevil Shhaideh ar fi primit mai multe mesaje în care era amenințată cu moarte, imediat după ce președintele Klaus Iohannis a anunțat că refuză prima propunere a PSD.

Liviu Dragnea a declarat că Sevil Shhaideh a decis să renunțe la acest război, în urma mesajelor de amenințare cu moartea.

"Am avut o discuție adâncă, profundă, în CExN, în care i-am rugat pe colegi să-și spună punctul de vedere, bazat și pe discuțiile cu oamenii din județ. Sigur că a fost un curent în ultimele zile, mii de mesaje în care ni se cerea să trecem la suspendarea președintelui. Într-adevăr, avem o armă foarte puternică, o forță de fapt, care este reprezentată de majoritatea în Parlament, pentru că puterea legitimă acolo este. În același timp, nu suntem iresponsabili să folosim această forță politică în a face rău sau în a tulbura foarte mult această țară și viețile românilor. Da, putem începe suspedarea chiar mâine. Am discutat despre ce avem de făcut, varianta suspendării, să menținem aceeași propunere sau varianta să mergem pe altă propuere. Varianta cu doamna Sevil Shhaideh, le-am spus colegilor că eu asta am avut în minte până azi-noapte, când am avut o discuție cu Sevil Shhaideh, care mi-a spus că exact după anunțul președintelui de ieri a început să primească foarte multe mesaje de amenințare cu moartea, și ea, și familia ei. Se află într-o situație în care le este frică să iasă din casă. Și aici vorbim de un cetățean român. Și mi-a spus că nu mai poate merge înainte în acest război, pe care nu-l poate duce. În aceste condiții, nu mai puteam menține propunerea inițială, cu toate că îmi pare rău", a spus Dragnea.