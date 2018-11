Liviu Dragnea, replică violentă pentru Klaus Iohannis: "Are o obsesie"

Liviu Dragnea i-a dat replica lui Klaus Iohannis, după ce președintele României a afirmat că "necesitatea politică este înlocuirea acestui accident al democrației românești care este Guvernul Dragnea-Dăncilă".

Liviu Dragnea a declarat ca "atitudinea si declaratiile domnului presedinte Iohannis pot fi catalogate ca si iresponsabile", în contextul preluării de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene de la 1 ianuarie 2019.

"Eu am avut niciodata initiativa vreunui razboi sau vreunui scandal. Doar din cand in cand raspundem. Amintiti-va ca, incepand cu toamna lui 2015, am spus ca vreau sa incerc sa fac tot ce pot, eu si colegii mei, sa avem o oarecare concordie. Nu consens, ca asa ceva este imposibil.

Dar in permanenta am spus atunci, si o spun si acum, chiar daca mana noastra a fost intinsa, asta nu inseamna ca stam si nu facem nimic. Pregatirea Presedintiei, un eveniment de o importanta uriasa, este pregatita.

Dupa parerea mea, atitudinea si declaratiile domnului presedinte Iohannis pot fi catalogate ca si iresponsabile. Nu cred ca mai exista un sef de stat care sa procedeze de o asemenea maniera, fara argumente, doar cu obsesia ca guvernul trebuie sa pice, numai ca sa nu gestioneze Presedintia. Asta nu poate fi o atitudine responsabila din partea unui presedinte", a comentat președintele PSD, Liviu Dragnea.

