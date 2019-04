Liviu Dragnea, prima declarație după CEx-ul PSD

Liviu Dragnea, liderul PSD, a făcut primele declarații după CEx-ul PSD, unde s-a decis retragerea sprijinului partidului șefului de la Justiție, Tudorel Toader.

Liviu Dragnea a spus că în Comitetul Executiv s-au exprimat două seturi mari de nemulțumiri la adresa lui Tudorel Toader, din partea miniștrilor, dar și din partea liderilor PSD. Dragnea a ținut să spună că le îl respectă pe Tudorel Toader și că l-a susținut până acum. Întrebat dacă noul ministrul al Justiției are sarcini să dea ordonanțele pe justiție: ”Nu mai este cazul de OUG pentru că au trecut prin procedură de parlamentară cele două legi”, a spus Dragnea.

Liderul PSD a mai spus: ”Noul ministru, în primul rând, trebuie să rezolve blocajele legate de inițiative care țin de actul de guvernare. E primul lucru care i s-a cerut. În al doilea rând, să se ocupe de starea bună a justiției din România. În CEX s-au exprimat foarte multe nemulțumiri la adresa lui Toader, un om pe care îl respect și l-am sprijinit. S-au acumulat nemulțumiri și supărări ale miniștrilor că se tot întârzia avizarea la minister și că a discutat foarte mult despre eventualitatea unor ordonanțe de urgență fără să facă nimic, lungind această discuție 3-4 luni. Acestea au fost nemulțumirile, a fost o decizie politică și de-asta suntem acum aici!”

Întrebat de jurnaliști despre relația cu Dăncilă, Dragnea a replicat: ”Cu premierul Viorica Dăncilă am aceeași relație ca în momentul în care am propus-o să fie prim - ministru”.

Dragnea a mai declarat: ”Noi am avut majoritate de când am câștigat alegerile. Ne-ați tot cântat Prohodul. Noi am avut majoritate și avem și acum. S-a luat această decizie în CEX să fie remaniat guvernul", a mai spus președintele PSD.