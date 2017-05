Dragnea, Daea şi oile: Vrem să încurajăm oierii să nu arunce lâna sau să o ardă. Subvenţie 1 leu/kg

Avem lână, ce facem cu ea? După ce ministrul Agriculturii, Petre Daea, a propus ca lâna să nu mai fie aruncată și să fie pusă în plăpumi, azi a venit cu o nouă idee. Lâna oilor să izoleze pereții clădirilor. "Va fi mult mai bună decât vata minerală, în plus, ciobanii vor primi subvenție pentru fiecare kilogram de lână", a plusat și președintele PSD, Liviu Dragnea.

“În programul nostru am discutat despre situaţia lânii. 75% din lâna din România se aruncă. În programul nostru este prevăzut pentru anul viitor să realizăm acele centre de colectare, dar am vrea să nu pierdem nici anul acesta lâna. Adică să-i încurajăm pe oieri să nu arunce lâna pe câmp sau să nu o ardă. Ministrul Agriculturii împreună cu ministrul Cercetării au început să se gândească la cum poate fi folosită lâna. Au realizat un material pentru izolare, deci care este mult mai bun decât vata minerală", a afirmat Dragnea Liderul PSD a adăugat că ministrul Agriculturii a transmis că dacă ciobanii vor păstra anul acesta lâna vor primi la anul subvenţie pe fiecare kilogram de lână vândut. "Am înţeles că 1 leu pe kilogram”, a spus Drganea.

“Lâna în orice caz am luat-o de la un cioban şi i-am spus: decât pe gard, mai bine în pat lâna aceasta că este mai bine aşa sau în pereţii caselor, aşa cum spunea domnul preşedinte. Analizăm toate metodele prin care să luăm toată cantitatea de lână pentu a nu-i da foc", a declarat ministrul Agriculturii, Petre Daea. Liderul PSD a precizat că în ceea ce priveşte carnea de oaie şi carnea de miel, a vorbit cu ministrul Agriculturii şi l-a rugat să se concentreze pe ţările din Golf, pentru că sunt multe cereri de carne de ovine care provin din zona respectivă.

"Dar din păcate în România nu s-a putut realiza un export, o preluare centralizată, organizată, eficientă şi care să elimine pe cât se poate samsarii şi intermediarii. Mi-a spus că a avut mai multe întâlniri cu oficiali şi reprezentanţi ai unor ţări din Golf şi acum lucrează la un sistem prin care să se realizeze această preluare a ovinelor din România în două variante: ori să le preia în viu, ori să investească aici. Discuţia a fost să devenim principalul furnizor pentru zona respectivă", a completat Dragnea.