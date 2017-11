Liviu Dragnea, pe muzica din "Piraţii din Caraibe": La cum ne hăituiesc ăştia, parcă suntem piraţi

Liviu Dragnea a intrat la Congresul TSD pe muzica din filmul „Piraţii din Caraibe“.

"La cum ne hăituiesc ăştia, chiar că parcă suntem piraţi.Vă mulţumesc că azi sunteţi aici cnd puteaţi să fiţi la mall, la meci sau să staţi pe Facebook. Ştiu că e foarte greu pentru un tânăr să aleagă între o tură prin centrul vechi şi un Congres. Voi sunteţi viitorul partidului. Să nu uitaţi acest lucru. Vă cer să vă apropiaţi cât mai mult de partid. Nu staţi să aşteptaţi că undeva, cândva, cineva vă va oferi. Şcoala este principala condiţie, dar nu este suficientă. Şi ucenicia este foarte importantă. Învăţaţi practica politică venind în partid.

Eu eram un foarte tânăr om de afaceri în 1990, aveam 28 de ani. În 94, fetiţa tocmai mi se născuse şi mergeam cu ea în cărucior. Nu era un centimetru pe trotuarele din centrul oraşului pe care căruciorul să meargă lin. Atât de tare i se zguduia căpuşorul încât am luat-o în braţe. Atunci am decis că dacă nu ma implic aş fi laş sau complice cu cei care nu fac nimic. Azi, trotuarele de la care am plecat sunt asfaltate. În 90, în Teleorman nu exista niciun drum judeţean care să fie asfaltat. PSD nu va da înapoi. Când vrei să smulgi societatea din stagnare, trebuie să mergi până la capăt. Nu vreau să fiu complice cu cei care au construit în ultimii 12 ani acest sistem. Nu vreu să fiu complice cu cei care nu vor ca România să devină cu adevărat un stat de drept“, a spus Dragnea la Congresul TSD.