Liviu Dragnea, la ICCJ: "Eu respect DNA! Dar am fost trimis în judecată pe feeling-uri, zvonuri!"

Liviu Dragnea face mărturisiri surpriză la ICCJ. Acesta a spus că el respectă DNA, dar a fost trimis în judecată pe baza unor feeling-uri şi zvonuri.

"Eu respect foarte mult DNA, dar vreau sa spun care este realitatea! (...) Nu stiam ca cele doua persoane nu se duceau la serviciu si, pe de alta parte, nu am cerut niciunui sef de institutie vreodata sa faca ceva impotriva legii sau a vointei lui! (...) Așa cum am spus, am citit rechizitoriul, stenograme, Codul Penal, Codul de Procedura Penala si spun sincer ca nu știu de ce am fost trimis in judecata, doar pe niște declarații, niște zvonuri, feeling-uri... Nu sunt probe pentru trimiterea in judecata. Am rămas și sunt ținta DNA-ului!", a spus Liviu Dragnea, la ICCJ.

Răsturnare de situaţie în procesul lui Liviu Dragnea. Judecătorii au decis să facă o confruntare între Liviu Dragnea şi fosta şefa a DGASPC Teleorman, Floarea Alesu, chiar în sala de judecată. “Au fost contradicţii între declaraţiile date de cei doi inculpaţi”, a precizat preşedintele completului de judecată. Reamintim că şeful PSD este audiat din nou, miercuri, la Înalta Curte de Casație și Justiției în procesul în care este acuzat de instigare la abuz în serviciu în legătură cu angajarea a două membre ale PSD la Direcţia de Protecţie a Copilului Teleorman. Procesul se apropie cu viteză de final. Dragnea are deja o condamnare cu suspendare, în dosarul Referendumul.

Premieră la Curtea Supremă. Judecătorii vor confruntare între Liviu Dragnea şi şefa DGSAPC Teleorman