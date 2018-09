Amnistia e un "act de dreptate" pentru Dragnea. Nu e de acord cu Toader. "Unii fug de semnătură"

Liviu Dragnea a făcut declarații mai tranșante ca niciodată despre necesitatea amnistiei - este un act de dreptate, nu de clemență, pentru toți cei care au primit condamnări în baza protocoalelor. Dragnea intră în coliziune cu punctul de vedere al ministrului Justiției care spunea că amnistia NU s-ar aplica la acte de corupție.

Preşedintele PSD, evită să spună direct numele miniştrilor care vor fi remaniaţi la CEx-ul de după referendum, dar întrebat despre Tudorel Toader, șeful PSD face legătura cu unii "care fug de semnătură". Întrebat dacă Paul Stănescu şi Tudorel Toader vor fi remaniaţi, aşa cum a declarat vineri Gabriela Firea, Dragnea evitat un răspuns direct.

"Va fi o discuție serioasă și foarte dură, pentru că nu mai poate fi un ministru dacă nu știe să comunice. M-am săturat să fiu paratrăznet, nici nu e treaba mea. Sunt miniștri care fug de semnătură, care nu comunică ce fac. Nu mai pot rămâne acolo. Discuția va fi foarte sănătoasă și foarte adâncă. Sunt miniștri care nu semnează, nu-și asumă. Deleagă semnătura altcuiva iar unele acțiuni chiar le blochează. Funcționarii din ministere unii blochează că așa au ordin pe unitate, alții de frică", a declarat preşedintele PSD, la un post de televiziune.

Dragnea: Amnistia este necesară

Liderul PSD nu se mai ascundeatunci când vine vorba de necesitatea legiferării amnistiei- este un act de dreptate, spune șeful PSD, după ce "au fost condamnări pe baza protocoalelor".

"Poziţia mea e foarte clară. Aş vrea să vă spun motivaţia pentru o astfel de măsură şi aici intru în contradicţie şi cu domnul Toader şi cu altcineva care a spus că în An Centenar e un an de clemenţă. Eu nu consider că e un act de clemenţă, ci de dreptate, pentru că au fost condamnări pe baza protocoalelor. Deci nu-s absolut de acord cu definiţia asta", a declarat Liviu Dragnea, la Antena 3.

Liderul PSD spune că indiferent dacă această măsură se ia anul acesta sau anul viitor, ea este necesară după "această perioadă neagră".

"Că trebuie adoptată prin OUG, că trebuie prin Parlament (...) Spunea la un moment dat în scrisoare că de asta reprezint o vulnerabilitate în partid că se discută despre asta. Şi am spus să fiu radiat din partid. Problema nu sunt eu. Problema este că ei nu vor să piardă această influenţă malefică (...) Aşa sunt eu din neam. Nu mi-e frică. Sigur nu-mi doresc şi nici nu cred că există o instanţă din România care să reziste la presiuni în ceea ce mă priveşte. Atunci m-am obişnuit cu ideea, va fi mâine, poimâine la toamnă. Habar nu am. Sigur că am fost vopsit în toate culorile iadului.", a mai spus liderul PSD.