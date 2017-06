Liviu Dragnea, despre remaniere: Nu am avut şi nu am de gând să-l schimb pe premierul Grindeanu

Liviu Dragnea, liderul social-democraţilor, a declarat că el nu a avut şi nu are de gând să-l schimbe din funcţie pe premierul Sorin Grindeanu, dar a punctat că programul de guvernare asumat de PSD şi aliaţii săi nu este unul uşor şi, ca atare, în această perioadă are loc o evaluare a activităţii miniştrilor, care va fi urmată, la final, de o serie de propuneri ce vor fi înaintate spre avizare în Comitetul Executiv Naţional al PSD, potrivit Agerpres.

"Nu am avut de gând şi nu am de gând să-l schimb pe premierul Grindeanu. Ăsta este răspunsul foarte clar", a declarat Liviu Dragnea, marţi seară, la Antena 3, întrebat dacă el sau alte persoane din PSD vor să-l schimbe din funcţie pe premierul Sorin Grindeanu.

Preşedintele PSD a susţinut că el nu a vorbit niciodată de remaniere.

"Eu nu am spus niciodată de remanierea cuiva. Am spus doar într-o emisiune (...) că eram nemulţumit de modul de comunicare al ministrului de Finanţe. (...) Niciodată nu am vorbit de remaniere până acum. Nici nu ştiu dacă după această evaluare se va pune problema unei remanieri. Poate o problemă de funcţionare internă în ministere, poate nu au reuşit să facă toate schimbările necesare în ministere. Chiar acum înainte de intrarea în emisiune am auzit, într-un minister, că încă mai este sau mai sunt în mai multe ministere secretari de stat din perioada tehnocraţilor care sigur că merg cu frâna trasă. Şi, dacă ai câştigat alegerile, trebuie să-ţi pui oameni acolo. Poate este o problemă de relaţionare între miniştri, poate este o problemă de avizare a documentelor şi se întârzie foarte mult, poate este o problemă de coordonare a Guvernului. Toate aceste lucruri, în fiecare zi, se adună. La final vom avea o discuţie serioasă cu fiecare ministru în parte şi cu premierul şi vom prezenta un set de propuneri în Comitetul Executiv. Şi se face evaluarea de către PSD şi ALDE, în această perioadă ", a afirmat Dragnea.

El a precizat că nu are de gând să schimbe un ministru anume. "Nici nu o să-l schimb eu. Nu se lucrează în felul ăsta", a completat Dragnea.

Totodată, liderul social-democraţilor a subliniat că discuţia despre remaniere nu face bine coaliţiei de guvernare.

"Această discuţie, din ultimele zile, nu ne face bine. Este foarte clar. Din acest motiv eu le cer colegilor mei, şi de data asta foarte ferm, să înceteze orice discuţie publică pe tema asta", a spus Dragnea.