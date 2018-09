Liviu Dragnea, prima reacţie: Nu am avut niciodata obiectivul să candidez la prezidenţiale

Liviu Dragnea face declaraţii de presă, la ora 20.00, anunţă Realitatea Tv. Declaraţiile vin după şedinţa tensionată în care Gabriela Firea i-a cerut demisia lui Carmen Dan. Declaraţiile pot fi urmărite live.

"Aşa cum stiti, a fost o zi lungă, cu 2 evenimente importante pentru noi, Cex, si intalnirea cu grupurile. La Cex am aprobat un document important pentru Romania, e vorba de actele normative pe care le vom gestiona pana la sfarsitul anului, toate acele masuri sunt din anul de guvernare. Va fi o munca asidua. Vreeau sa scot in evidenta cateva: primele investitii majore prin parteneria public privat. Una dintre ele, Autostrada Bucuresti-Brasov, Autostrada Sudului. Am adoptat o masura importanta, un program de revutalizare a statiunilor balneare din Romania, e vorba de 31 de statiuni. E un fond special creat la care vor avea acces agentii economici. Am vorbit si despre pesta africana, i-am solicitat domnului Daea ca despagubirile pentru gospodarii, i-am spus sa nu acorde despaguburea la greutatea actuala, ci la ce estimata, pana la Craciun. Teodorovici si Vasilescu au primit sarcina sa gaseasca un pachet de masuri asiguratorii pentru cei care lucrau in complexele de crestere a porcilor. Despre Referendum, 7 ocotombrie, data de organizare. La cex a fost o solicitare din partea doamnei Firea de demitere a doamnei Carmen Dan. Nu vreau sa dezvolt, cu excepţia unui singur vot, toti colegii s-au opus acestei solicitări".





"Ca şi succesiune, ce am prezentat colegilor le-am spus si azi, cred ca trebuie sa adoptam si sa avem un candidat comun, Am avut aceasta discutie cu domnul Tăriceanu, nu putem doar noi să stabilim asta. Noi trebuie să ne lasam scosi dupa linia pe care am pornit. Nu am avut niciodata obiectivul să candidez la prezidentiale. Cel mai important obiectiv este sa nu mai fie Iohannis preşedinte. Nu cred că va apărea un motiv celest care să ma facă sa ma razgandesc"