Liviu Dragnea, veste proastă: "De unde să am eu atâţia mici, domnişoară?!"

LIVIU DRAGNEA: De unde să am eu atâţia miciĂ

Liviu Dragnea a făcut precizări despre grătarul care o să aibă locla PSD.

Liviu Dragnea a făcut precizări despre grătarul care o să aibă loc luni la PSD. Astfel, nu vor fi invitaţi şi cei care au organizat pe Facebook evenimentul "Grătar la Dragnea", din păcate.

Întrebat dacă cei care au organizat un eveniment pe Facebook intitulat "Grătar la Dragnea" vor fi şi ei invitaţi, acesta a spus că nu, deoarece nu are atâţia mici. "Nu, pentru că nu cu ei am discutat. Eu n-am făcut rămăşag cu ei. Mai era o doamnă care ar fi vrut să vină şi a zis că bea doar limonadă. Aşa, de unde să am eu atâţia mici, domnişoară, să vin la toţi oamenii cu care mi-ar fi drag (...)", a continuat el.

Liviu Dragnea vorbit şi despre pariul făcut pentru naveta de bere:

"Acel domn care a pus pariu pe o navetă cu bere că eu nu sunt la volan – căruia i-am livrat selfie – l-am întrebat ce facem cu naveta cu bere, omul a spus că îşi ţine promisiunea, eu am spus că, fiind o gazdă bună, aduc micii şi vă spun că aduc mici din Teleorman. Vă aştept să veniţi acolo şi sper să mâncaţi cu mine măcar un mic sau două persoane la un mic, dacă nu aveţi curaj unul întreg, şi să bem o bere. Şi cu alcool, şi fără alcool", spune liderul PSD.