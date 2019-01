"Una dintre cele mai mari greșeli ale lui Dragnea, acceptarea unui papagal vopsit: Dacian Cioloș"

Sub titlul "Ciolomacoveiul, specia de robot politic ce ne distruge tara . De ce a ales corect mama lui Ciolos pentru copil prenumele de Julien (dupa Rosu si Negru): arivist politic, lacheul contilor Europei, disperat sa mai urce inca putin pe scara sinecurilor", site-ul ziardecluj.ro publică un editorial semnat Liviu Alexa. Citește-l mai jos!

"Una dintre cele mai mari greseli ale carierei lui Liviu Dragnea a fost nu numirea lui Grindeanu sau a lui Tudose ca premieri, nu alegerea mai apoi a Vioricai Dancila, ci faptul ca a acceptat in noiembrie 2015, dupa rusinoasa abdicare a lui Ponta din functia de premier, sa cedeze fraiele guvernului unui papagal vopsit in culorile aparente ale tehnocratiei: Dacian Ciolos.

Crezand in mod gresit ca impaca si fortele europene si americane, si securistii din serviciile romanesti, crezand ca linisteste poporul (30 si ceva de mii de nemultumiti), Dragnea a legitimat, cand nici chiar securistii Statului Paralel nu se mai asteptau la asemenea pleasca, un nume cu background de robot politic, crescut in laboratoarele securistilor, care nu ar fi ajuns niciodata mai sus decat treapta unui functionaras de Bruxelles daca Mustaciosul nu se dadea la o parte.

Daca Dragnea punea premier de la PSD, mai auzeam de Ciolos doar la alegerile pentru Senatul Universitatii Agricole din Cluj...

In tot raul, un bine pentru Romania

Este poate insa la fel de adevarat ca Ciolos s-a facut in acel an de un mare cacat, demonstrand cat de impotent politic este (dupa, a tot "reconfirmat" in ultimii 2 ani cu platforme, domenii .ro si diverse initiative pseudopolitice care mai de care mai idioate). Probabil ca, daca nu il vedeam pe Ciolos ce nevolnic executiv este, am fi trait mereu cu impresia ca, vai!, ce providential o fi el, cum ne-ar putea el salva.

E drept, Romania a mai avut cateva noroace din astea, am scapat la milimetru de ei:

- cand Crin a ocupat functia de presedinte interimar al Romaniei si ne-am dat seama in doar cateva saptamani cat de mare e palaria

- cand cu la autodafeul politic al lui Ponta din momentul demisiei, caci am vazut cum marele caracter Ponta face pisu galben pe partidul care l-a facut ceea ce e, fugind repede in bratuca la bunicul Ucu Rus care sa ii promita ca va vorbi el cu securistii lui din copilarie si ii va face din nou rost de un post de suplinitor la guvernul din sat.

O haita informa de pe Facebook care pretinde ca vrea binele Romaniei

Dar Dragnea l-a legitimat pe Ciolos si astfel a reactivat o haita de asistabili mintal care, de peste 28 de ani, au nevoie mereu de cate un idol fals in viata lor: nu-s mai multi de 25 000 de oameni, dar cascada de mesaje si emotii, manipulare si ura pe care o share-uiesc zilnic, ii face sa para mai multi. La faza asta, PSD inca ramane in trecut, fiindca nu e in stare de peste 8 ani sa creeze o platforma de comunicare moderna pentru social media.

Romania aia "de dreapta" l-a aburcat pe tronul Romaniei pe Emil Constantinescu, alt nevolnic, asa l-au adus "cei de dreapta" pe Basescu de 4 ori la putere (2 mandate si 2 suspendari), asa l-au adus pe Iohannis, un primar de orasel mediocru din Ardeal la Cotroceni, desi stiau ca e nesimtit si tupeist (ghinion!), ca are un usor retard la orologiul moralitatii, nu a contat, l-au imbracat cu toate hainele orizonturilor lor de asteptare (ca e bun, e drept, e neamt, e profesor, e intelectual, e ardelean, e omul Germaniei).

Iohannis a defectat, cum zic securistii, a tradat micile aspiratii de Facebook ale acestei haite de asistabili mintal care dau vina pe nereformatii de la PSD pentru impotenta deja cronica a Dreptei in Romania. In absenta unui idol, asistabilii mintal vor sa il reincarce pe Ciolos, sa-l adopte, sa il duca in inimile lor, pe Facebook, in discutiile de la birou. Ca si in alte ere pe care le-ati uitat, NU E VOIE sa zici nimic critic despre Ciolos, gasca de asistabili mintal se comporta mai dihai decat un grup de facebook de mamici. Asa cum Basea era bun si Nastase era rau, asa cum Iohannis era bun si Ponta rau, asa si cu Ciolos: e divin, iar Dragnea si porcii aia de pesedisti trebuie sa moara, indiferent ca au castigat prin vot puterea. Vedeti dumneavoastra, cand e vorba de lege, asistabilii mintal o au in gura, dar ar vrea sa calce pe ea.

Am mai vazut filmul asta si asta ma intristeaza, pentru ca asta inseamna ca, la nici 40 de ani, am ajuns foarte batran in profesia asta pe care deja o fac de peste 21 de ani.

De 21 de ani ma chinui sa ma pis contra vantului, nu pentru ca imi place pisatul, asa cum le place bivolarilor, ci pentru ca romanii nu isi intorc privirea din turma decat atunci cand vad ca o ia unul pe alta cale. Nici atunci nu se intreaba de ce altul o ia pe alt drum, ci incep sa il injure.

Cand am scris in 2014 ca nu il votez pe Iohannis, daca se facea repede un referendum ca sa fiu ucis prin inec intr-o piscina cu scuipat, sute de mii de romani ar fi venit sa isi aduca obolul pentru indeplinerea sarcinii.

Ce e si mai trist este ca dumneavoastra, romanii care ma cititi, ma apreciati sau ma injurati, ati fost spectatori la aceleasi filme proaste din ultimele decenii. Insa spre desoebire de voi, eu nu pot uita.

Monica le-a dat M10 prin gura fanilor

Putin mai jos, v-am facut un raboj fotografic cu aceste filme proaste, poate va reamintiti ca ati platit bilet de intrare ca sa le vedeti.

Pana la Ciolos, am mai avut un film prost, foarte prost, chiar recent. Nici 10 ani nu au trecut de cand Monica Macovei, o pocitura politica care a facut rau Romaniei mai mult decat chiar Ceausescu, procuror comunist, mare printesa a Dreptatii, se folosea de Partidul Democrat si de sprijinul lui Basescu, ca sa primeasca o sinecura nesperata - postul de europarlamentar al Romaniei, platit cu sute de mii de euro pe mandat. Dupa ce il pupase in cur pe Basescu, vituperand la adresa penalilor din PSD, nevazand ce fac Videanu, Flutur, Berceanu, Pinalti, nevazand petele de geshmack penal de pe chioltii Elenei Udrea, folosindu-se de sperantele alegatorilor PDL care au facut-o parlamentar, s-a carabanit din partid ca sa il concureze si sa isi depuna candidatura la prezidentiale fara noima (si fara sanse).

Ce imi place mie la alegatorul roman e cum pune el botul la denumiri din astea ermetice (M10, Noua Republica, Forta Civica, PLUS, Dreptate si Adevar, USR), dar si mai mult imi place cum genul asta de roboti politici (Maior, Ponta, Mihai Razvan Ungureanu, Helvig, Macovei, Ciolos) reusesc sa treaca cu un tupeu pe care nici macar pesedistii nu il au de la un partid la altul, de la o opinie la alta, cat mai contrara primeia, batandu-si joc de oameni fara jena.

Monica Luisa Macovei, functionara de Bruxelles la inceputul carierei, si-a aburit ani de zile fanii asistabili mintal, creand M10, filiale, alea alea, tinand conferinte, ca sa ii paraseasca fara nicio jena recent, lanadu-i in curul gol. I-a parasit printr-un comunicat, pisandu-se european pe toate promisiunile ei.

In sevraj politic, asistabilii mintal care au observat ca minciunile cu care s-au hranit in cazul Constantinescu Basescu, Macovei, Iohannis au tot mai putina calitate, cauta cu disperare un nou drog moral, ceva, orice, ca sa ii mai tina in viata inca putin. Si l-au gasit pe Dacian Julien Ciolos, mitizandu-l pe repede inainte cu like-uri si share-uri, ca si cumn asta ar conta la vot.

Ciolos are acelasi profil mincinos si subtire ca al Monicai: cariera lui e o suma de sinecuri, cam tot pe la Bruxelles, insa, spre deosebire de Macovei care isi faca tara de cacat in continuu acolo REPREZENTAND Romania, Dacian pare sa fie un sclav al altor tari, nu al propriei sale patrii. Casatorit cu o frantuzoaica despre care se spune ca nu stiu ce nepoata de ofiter din serviciile secrete franceze, Ciolos face parte din aceeasi tipologie de lideri politici pe care masoneria europeana vrea sa ii puna la carma tarilor din Uniune: politicienii fara copii.

Cum cacat sa se gandeasca Iohannis la viitorul tarii mele, la educatie, la soarta pruncilor ce invata in conditiii proaste, cand el nu are copii?

Dacian? La fel, sa parvina politic, sa isi umfle cariera cu titluri si pozitii a fost mereu adevarata sa prioritate. O recunoaste singur in 2015 la Pro TV:

Dacian Ciolos face 50 de ani anul asta si tot nu are copii.

Mai vreti cateva exemple de lideri europeni fara copii, ca sa vedeti cum e trendul, dragii lu' tata?

- cancelarul german Angela Merkel

- președintele francez Emmanuel Macron

- premierul Marii Britanii Theresa May

- premierul olandez Mark Rutte

- premierul suedez Stefan Löfven

- prim-ministrul luxemburghez Xavier Bettel

- primul ministru scoțian Nicola Sturgeon

In cazul unora dintre cei de mai sus, problemele medicale au fost cauza. Dar, pentru Ciolos si multi altii, precum Macron, doar CARIERA si sa parvina au contat in viata.

Ciolos a fost prins in off-side-uri morale de multe ori in ultimii ani: EU am scris prima oara, biet ziarist de provincie, ca sunt intrigat de acest nene, Dacian Ciolos, care o da cu dezvoltarea Romaniei, cu politici economice si nevoia pentru un trai mai bun, dar el, in fapt, NU ARE JOB.

A recunoscut mai apoi, in mai 2018, ca nu are job platit. Ca se sustine "din economii".

Deci, CUM? Dupa un presedinte care a facut din meditatii bani pentru 6 case, adica dupa Iohannis, acum sa acceptam un nene care nu are job? Fain!

Tot atunci, musiu Ciolos zicea intr-o declaratie data jurnalistului Bogdan Tiberiu Iacob:

”Legat de job-ul meu, vă asigur că sunt mai ocupat decât niciodată cu ceea ce fac. Nu am spus ca nu am un job, ci că nu am un job plătit. Altfel spus, ceea ce fac, pentru proiectul civic la care lucrez si pentru proiectul politic in constructie, fac fără să fiu plătit, adică pro bono din punct de vedere financiar. Mă susțin din economii. E modul meu de a susține acest proiect la care lucrez. Așa cum sunt mulți alții in Platforma România 100 care lucrează voluntar atâta timp cât își pot permite.”

Ei, si ce sa vedem noi acum o zi si ceva? Nesimtitul si ipocritul si arivistul politic Dacian Julien Ciolos vrea sa candideze la europarlamentare, pe platforma partidului sau de pripas, PLUS, unde s-au strans fraierii din Romania ramasi fara idoli politici - macovisti, ciolosisti, iohannisti.

Dezamagirea fanilor sai e crunta, caci asistabilii mintal si-au dat seama ca au fost folositi inca o data de un politruc ca masa de manevra. Ca Ciolos sa parvina si, aidoma lui Macovei, sa isi puna palma in cur de la lupta cu pesedistii cei rai si sa mearga la Bruxelles 5 ani, acolo unde salariul de parlamentar european, e 8 000 de euro pe luna si unde, cu diurne, deconturi, alea alea, duci acasa fo 14 000 de euro lunar.

Sa clarific putin si titlul dur despre prenumele lui Dacian Ciolos, adica despre Julien

Premierul Dacian Cioloş a povestit într-un interviu la radioul public că al doilea prenume, Julien, l-a ales mama sa după ce a citit cartea ”Roşu şi negru” de Stendhal şi a marcat-o personajul Julien Sorel, precizând că prenumele de Dacian a fost dorinţa tatălui său care, de altfel, a înregistrat naşterea la starea civilă.

”Pur şi simplu, ceea ce mi-a spus mama – că după ce a născut şi discuta cu tata prenumele pe care să mi-l dea, tata avea o idee fixă cu Dacian. Auzise acest prenume şi voia neapărat să fie al meu. Mama a propus Julien pentru că în perioada sarcinii, stând mai mult acasă, mi-a spus că a citit citit «Roşu şi negru». Era perioada când era destul de dificil să faci rost de o carte bună. Făcuse rost de o carte bună şi a citit «Roşu şi negru», de Stendhal şi a marcat-o personajul Julien Sorel şi a propus Julien”, a povestit premierul Dacian Cioloş.

Trista premonitie pentru mama lui Dacian: baiatul ei a devenit exact ce a fost mereu Julien - un arivist, un parvenit, care vrea sa urce pe scara sociala, indiferent de mijloace. Indiferent de mijloace.

Julien Sorel a fost in stare sa isi tradeze prietenii, protectorii, colegii, mintind si inselandu-i pe cei din jur. A sfarsit pe esafod.

Apropo de Dacian Julien si minciuna, Julien Ciolos este un mincinos incredibil: desi a fost dat in vileag de jurnalistii de la Gazeta de Cluj, continua sa minta ca nu a fost membru cu rang important in organizatia extremista Vatra Romaneasca si, mai apoi, in partidul ultranationalist PUNR, ca vicepresedinte al organizatiei de tineret.

Desi exista documentele de mai jos, el neaga in alte ziare despre felul in care si-a inceput ascensiunea in politica.

Ciolos neaga si ca s-a intalnit cu Florian Coldea intr-un restaurant de fite, ca si cum i-ar fi rusine sa recunoasca un lucru simplu: ca are legatura cu fostul tartor al SRI.

Apropo de hobbyul sotiei sale, Valerie, care e toata plina de mindfulness, suntem curiosi daca si sotul Dacian impartaseste sau a impartasit aceste idei bivolarice, cu iz yoghin.

De aia, am tinut sa va spun azi, 12 ianuarie 2019, ca Ciolos e cea mai mare teapa pe care v-o puteti lua in acest an. Si am tinut si sa imortalizez vizual previziunea mea, ca sa fie la arhiva, sa nu ziceti ca nu v-am spus: iata cum arata CIOLOMACOVEIUL, hibridul politic pe care serviciile secrete se straduie sa vi-l bage pe gat dupa incercari anterioare ratate..

La final, v-am construit si un generic de sfarsit, asa, ceva lejer, de week-end cu imagini din politicoteca de aur a Romaniei. Sunt filme proaste pentru prosti, cu actori prosti, refolositi in mai multe regii, de la mai multe case de productie - americane, rusesti, europene, securistice.

Va doresc vizionare placuta!"

Sursa: ziardecluj.ro

