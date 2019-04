Liviu Dragnea, atac după atac la adresa lui Klaus Iohannis

Liderul PSD Liviu Dragnea a continuat, sâmbătă, la Iaşi, atacul la adresa Opoziţiei, a preşedintelui Klaus Iohannis.

Dragnea a lansat un atac, și de la Iași, la adresa Klaus Iohannis. „I-am văzut că sunt foarte nervoși, în frunte cu Iohannis și te întrebi: de ce e omul ăla atât de nervos alături de slugile lui? Concluzia mea este că ei sunt nervoși pentru că nu vor ca românii s-o ducă mai bine. Este singura explicație pe care mi-o dau. Numai dacă îți urăști propriul popor atât de mult cât o fac ei, poți să fii nervos și să blochezi toate aceste măsuri care aduc bunăstare românilor. L-am văzut că ne-a atacat pe Sănătate. Să-i fie rușine ! Uită cu cât cinism câte spitale a închis partidul pe care l-a condus. A uitat câte spitale am redeschis noi, câte investiții am făcut în spitale. Numai în acest an sunt 16 miliarde de lei în plus la Sănătate, față de ce-a făcut Cioloș. A uitat că am mărit salariile la medici și la personalul medical”, a spus președintele PSD.

Dragnea, a declarat, sâmbătă, că Iohannis abia marţi „ar da un semn de viaţă” în legătură cu remanierea guvernamentală.

„Luni o să avem o întâlnire în coaliţie, împreună cu doamna prim-ministru, şi o să stabilim ce facem. Am înţeles că abia marţi preşedintele ar da un semn de viaţă, nu ştiu dacă dă un răspuns. Doamna prim-ministru a discutat cu dumnealui, cred că miercuri sau joi, şi i-a spus că marţi o să discute, că zilele acestea nu poate”, a declarat, sâmbătă, la Iaşi, Liviu Dragnea, întrebat fiind până când aşteptă un răspuns de la şeful statului în legătură cu remanierea guvernamentală.

Liviu Dragnea a spus sâmbătă, întrebat cum vede protestele anti-PSD de la Iași, că protestatarii și cei care îi trimit acolo sunt „ciuma roșie”.

„Nu e neapărat un comentariu. PSD, ca de obicei, își vede de treabă. Dacă Organizația PSD Iași ar fi vrut să vină cu 10 mii de oameni, venea cu 10 mii de oameni și discutam despre ce spun 10 mii de oameni și ce spun 200 de oameni. Vreau să vorbesc despre un slogan preferat nu numai al lor, ci și al altora: Ciuma roșie. Ei și cei care îi trimit aici sunt ciuma roșie, pentru că ei l-au susținut și-l susțin în continuare pe Lazăr, care a fost sprijinul torționarilor și care a sprijinit pe adevărații și cei mai răi comuniști în acele vremuri”, a spus Dragnea.