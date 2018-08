SRI îi răspunde lui Liviu Dragnea pe tema asasinilor

SRI îi dă replica lui Liviu Dragnea în ,,lupta" lui cu asasinii. Serviciul Român de Informații spune că nu a primit nicio sesizare oficiala din partea președintelui Camerei Deputaților în legătură cu o presupusă amenințare la integritatea sa fizică

"Serviciul Roman de Informatii nu are atributii legale privind paza si protectia demnitarilor romani si nu a primit nicio sesizare oficiala din partea presedintelui Camerei Deputatilor in legatura cu o presupusa amenintare la integritatea sa fizica", a declarat Ovidiu Marincea, purtătorul de cuvânt al SRI.

Întrebat dacă SRI nu a descoperit un pericol în sensul menţionat de Dragnea, reprezentantul SRI a răspuns: "SRI nu are atributii in acest domeniu. Dar daca aflam informatii care intra in atributiile altei institutii suntem obligati sa le punem de îndată la dispozitia lor. Nu este cazul aici."

Președintele PSD, Liviu Dragnea a declarat, marți, că a existat o tentativă de asasinat la adresa sa, patru cetățeni străini venind în România cu acesta scop, la inițiativa unui om celebru în lume. "Am avut anul trecut o tentativă, în aprilie. Nu vreau să povestesc, pentru că nu este cazul. Au venit patru străini în România, cazați la Athenee Palace, mă rog am scăpat. Dar asta nu înseamnă că o să îmi iau pază. Da (au ajuns la mine- n.r.)", a declarat Liviu Dragnea, la un post de televiziune.