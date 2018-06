Dragnea ameninţă: Ăsta a fost un miting mic. Va fi un miting uriaş. Mesaj șoc pentru ”șobolani”

Miting PSD

Liviu Dragnea ameninţă cu un miting PSD uriaş, şi mai mare, în altă locaţie, spunând că cel de sâmbătă a fost un miting mic.

Liviu Dragnea a anunţat la un post de televiziune că va urma un miting uriaş:

"Simt aceeași emoție ca aseară, a fost o emoție puternică în piață, a fost o descărcare a tuturor celor care au fost în piață. Noi am făcut mitingul ăsta din mai multe motive, de a protesta împotriva acestui sistem odios, pe care îl gesionează o mână de securiști, patronat de Klaus Iohannis și toți ceilalți. Un alt motiv este că am fost provocați. Nu te poți aștepta ca un partid ca PSD, să-l ameninți, să-l jignești, să-l insulți și să te aștepți că nu reacționează. Ăsta a fost mitingul mic. Va fi un miting uriaș, într-o altă locație. Al treilea motiv a fost de a avertiza societatea”, a anunțat Liviu Dragnea întrebat ce simte după ce a văzut fotografiile.

El i-a numit ”șobolani” pe protestatarii #Rezist.

"Ăştia s-au organizat în felul ăsta, puși de cine îi finanțează. Până la urmă va ieși adevărul la iveală, cine îi plătește, de ce îi plătește. Trebuie să mai fac o precizare: a fost un miting organizat legal. Ei de fapt acționează pentru a susține un stat polițienesc, un sistem de poliție politică. Nu mi-a fost teamă de provocări. Știam că se organizează, dar știam că sunt puțini. Toți cei care am decis și participat la organizarea mitingului am avut o responsabilitate uriașă. Sunt mândru că nu au răspuns la provocări. Aseară, am plecat de la scenă la mașină. Am stat de vorbă cu presa, și erau patru șobolani care puneau tot felul de întrebări. Cu mine mai erau vreo 30-40 de oameni participanți la miting, încărcați cu adrenalină, puteau fi nervoși."

Și președintele preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a vorbit duminică pe tema mitingurilor.

Mai exact, el a lansat duminică seară un atac la adresa protestarilor #rezist, spunând că nu înţelege cum oameni care "au pretenţii de intelectuali, care vorbesc tot timpul de necesitatea consolidării instituţiilor, a statului de drept, ignoră fără niciun fel de explicaţie faptul că în această perioadă instituţiile legitime ale statului, alese de cetăţeni, au fost practic folosite de alte legături obscure".

De asemenea, Tăriceanu a făcut o paralelă între protestarii #rezist şi votanţii FSN şi ai lui Ion Iliescu, care "puneau la colţ partidele istorice":

"Câţi din oamenii care au votat atunci Iliescu şi FSN mai au curajul azi să recunoască? Câţi din ei nu le este ruşine pentru modul cum gândeau atunci când puneau la colţ partidele istorice, ne acuzau că nu am mâncat salam cu soia şi că suntem de partea americanilor şi a Uniunii Europene?"