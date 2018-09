Liviu Dragnea: Am cerut premierului OUG pentru anularea protocoalelor şi a efectelor acestora

Liviu Dragnea a anunţat, după şedinţa grupurilor parlamentare, că i s-a solicitat premierului Viorica Dăncilă să emită ordonanţă de urgenţă cu privire la anularea protocoalelor şi a efectelor acestora. Totodată, Dragnea a mai spus că Guvernul României trebuie să îşi asume şi o decizie privind amnistia, astfel încât persoanele nevinovate să nu execute pedepsele. Pe de altă parte, Dragnea a mai spus că Corina Creţu trebuia să o informeze prima dată pe Viorica Dăncilă despre îngrijorarea comisarilor europeni, şi nu pe Gabriela Firea. Şeful PSD a mai susţinut că îi înţelege supărarea lui Firea, dar nu este de acord cu ea, întrucât el crede că Jandarmeria a acţionat corect. Dragnea a mai punctat că niciodată nu a avut un obiectiv din a candida la alegerile prezidenţiale, dar nici nu a spus ferm că nu va candida.

Realitatea.net redă cele mai importante declaraţii ale şefului PSD:

Despre proiectele Guvernului discutate în CEX

"Aşa cum stiti, a fost o zi lungă, cu 2 evenimente importante pentru noi, Cex, si intalnirea cu grupurile. La Cex am aprobat un document important pentru Romania, e vorba de actele normative pe care le vom gestiona pana la sfarsitul anului, toate acele masuri sunt din anul de guvernare. Va fi o munca asidua. Vreeau sa scot in evidenta cateva: primele investitii majore prin parteneriat public privat. Una dintre ele, Autostrada Bucuresti-Brasov, Autostrada Sudului. Am adoptat o masura importanta, un program de revitalizare a statiunilor balneare din Romania, e vorba de 31 de statiuni. E un fond special creat la care vor avea acces agentii economici. Am vorbit si despre pesta porcină africana, i-am solicitat domnului Daea ca despagubirile pentru gospodarii, i-am spus sa nu acorde despagubirea la greutatea actuala a porcului, ci la cea estimata, pana la Craciun. Teodorovici si Vasilescu au primit sarcina sa gaseasca un pachet de masuri asiguratorii pentru cei care lucrau in complexele de crestere a porcilor. Despre Referendum, 7 octombrie, data de organizare. La Cex a fost o solicitare din partea doamnei Firea de demitere a doamnei Carmen Dan. Nu vreau sa dezvolt, cu excepţia unui singur vot, toti colegii s-au opus acestei solicitări".

Despre OUG pentru anularea protocoalelor

"S-a spus că vrem să eliminăm avizele din ministere. România nu mai poate sta prizonieră unor funcționari care blochează proiecte. Li s-a cerut miniștrilor să rezolve rapid această problemă S-a discutat despre situația protocoalelor. I s-a cerut premierului o OUG pentru anularea protocoalelor și a efectelor acestor protocoale".

Despre candidatura la prezidentiale

"Ca şi succesiune, ce am prezentat colegilor le-am spus si azi, cred ca trebuie sa adoptam si sa avem un candidat comun. Am avut aceasta discutie cu domnul Tăriceanu, nu putem doar noi să stabilim asta. Noi trebuie să ne lasam scosi dupa linia pe care am pornit. Nu am avut niciodata obiectivul să candidez la prezidentiale. Cel mai important obiectiv este sa nu mai fie Iohannis preşedinte. Nu cred că va apărea un motiv celest care să ma facă sa ma răzgandesc"

Despre conflictul Firea - Carmen Dan

"In interiorul Cex eu nu am primit nicio critică. In acelasi timp sustinerea mea pentru Carmen Dan sau pentru altcineva are mai putina importanta. Eu cred ca vot in uamnimitate inseamna mai mult decat faptul ca o sustin eu. Referitor la Gabi Firea, eu am propus-o la Primarie, eu sper sa treacă peste acest subiect. E cam mult sa vorbim 3 ore despre un prefect. Trebuie sa se facă o ancheta serioasă, să vedem ce se va face. Nu cred ca exista vreun stat, in care daca se loveste o uniforma, nu există o reacţie. Carmen Dan a comunicat si azi foarte aplicat si pe lege si regulament. Din punct de vedere al MAI, Jandarmeria a actionat corect. Ce s-ar intampla dacă s-ar face un protest şi s-ar merge la Cotroceni? Vrem sa guverneze ANARHIA? Eu nici nu stiam ca Firea vine cu aceasta solicitare. Stiam că doamna Firea este supărată, am vorbit ieri cu ea. Nici nu pregatesc eu interventiile doamnei Carmen Dan. Eu sper ca intr-o perioadă rezonabilă de timp să treacă peste această supărare. I-am spus că nu sunt de acord cu ea, dar ii inteleg supararea. Asta m-a durut, dar nu e adevarat. Eu cred ca i s-au dat explicatii".

Despre scrisoarea lui Giuliani:

Am văzut că eu aș fi plătit scrisoarea lui Giuliani (...) Eu nu am de unde să știu asta și, vreți să vă spun ceva, nici nu mă interesează. Contează conținutul. Nouă ni se pare normal ca justiția din România să fie penetrată de SRI atâția ani? Vi se pare normal să existe protocol între SRI și Înalta Curte? Am auzit că există proctocol între DNA și TVR. Este foarte grav dacă există un asemenea protocol. Până la urmă o să spună televiziunile private că ”vrem și noi”. Eu cred că toate trebuie declasificate, publicate și anulate, protocoalele și efectele lor. Statul de drept nu înseamnă statul de drepți.

Despre suspendare: "Deocamdată este într-un picior"

Despre Meleşcanu:

"S-a cerut domnului Meleşcanu să înceapă procedura pentru rechemarea lui George Maior din SUA. Eu cred ca trebie rechemat pentru că trebuie sa dea explicatii pentru protocoale. Noua nu ni se pare normal ca Justitia sa fie atat de penetrată de protocoale. Eu cred ca toate protocoalele trebuie descasificate, anulate".

Despre faptul ca s-a uitat urat la colegi, la votul pentru demiterea lui Carmen Dan

"Eu mai departe de tine vad niste persoane fizice si cam atat. Apropo, mai mult de jumătate din colegi stăteau cu spatele. S-a încercat. Am tot citit si noi ca vor fi tensiuni, a fost aceasta discutie".

Despre amnistie

"Despre această amnistie se tot discută. Ce am cerut. Eu i-am cerut premierului să discute în guvern, să se consulte cu colegii din guvern, să vadă ce acte nromative trebuie adoptate pentru ca zecile, sutele de oameni care au fost condamnați pe bază de proceduri nelegale să nu fie nevoiți să ispășească sau să fie în continuare condamnați. Nu știu care este soluția, amnistie sau altceva...Guvernul trebuie să vină cu ceva. Lucrurile nu pot rămâne așa. I-am dat un termen rezonabil".