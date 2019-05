Dragnea a semnat legea contra dublului standard ca să-i sperie pe "stăpânii lui Iohannis"

Liviu Dragnea a anunţat că a semnat luni proiectul legii privind dublului standard şi că firmele care comercializează în România mărfuri de calitate inferioară produselor care se exportă în alte țări vor fi aspru sancţionate.

„Am semnat-o azi dupa-amiaza impreuna cu Valeriu Steriu, nu e foarte complicata, dar e dura”, a spus Dragnea la Antena 3, precizând că se poate ajunge chiar la confiscarea totala a unor produse si la acţiuni penale.

Liderul PSD a explicat că se va aplica o amendă de 4% din cifra de afaceri din anul respectiv pentru firma care practica dublul standard, iar dacă e vorba de un lanț de magazine, se aplică asupra cifrei de afaceri a întregului lanț.

„Iese din Parlament in sesiunea asta obligatoriu, in luna iunie iese, o sa adoptam legea in procedura de urgenta”, a mai afirmat Dragnea, adăugând că este „o lovitura exact pentru stăpânii lui (Klaus Iohannis, n.red.), pentru protectorii lui”.