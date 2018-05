Liviu Avram, despre comunicatul CCR: ”Curtea minte crunt prin omisiune”. Ce trebuie să facă Iohannis

Liviu Avram, redactor-șef adjunct Adevarul, a postat pe pagina sa de Facebook o interpretare a comunicatului CCR, în care se precizează că președintele Klaus Iohannis trebuie să emită decretul de revocare a Laurei Codruța Kovesi. Avram spune că CCR a mințit prin omisiune, întrucât ”au judecat ca și cum președintele a contestat doar OPORTUNITATEA revocării, nu și LEGALITATEA ei”.

Iată postarea lui Liviu Avram:

”La prima vedere, despre decizia de azi a CCR:

Curtea Constituțională minte crunt, prin omisiune, în comunicatul prin care a stabilit că există conflict între președinte și ministrul Justiției. Au judecat ca și cum președintele a contestat doar OPORTUNITATEA revocării, nu și LEGALITATEA ei. Or adresa de refuz al revocării înșiră pe 2 pagini motive de nelegalitate a cererii ministrului, și abia în ultima frază scrie că aceasta nu e oportună.

Dar are președintele dreptul să judece legalitatea revocării? Da, o spune chiar CCR: „Preşedintele României, în temeiul prevederilor art.94 lit.c) din Constituţie, nu are o putere discreţionară proprie în cadrul procedurii de revocare, ci o putere de verificare a regularităţii acesteia. Rezultă că prerogativa Preşedintelui României de a revoca procurorul din funcţia de conducere se circumscrie exclusiv unui control de regularitate şi legalitate a procedurii. Astfel, Preşedintele României nu are competenţa constituţională de a opune argumente de oportunitate în raport cu propunerea de revocare din funcţie iniţiată, în condiţiile legii, de ministrul justiţiei”.