Liviu Arteni, fostul soț al milionarei Israela, a plâns în direct

Fostul soț al Israelei Vodovoz este în continuare în stare de șoc. Liviu Arteni spune că este foarte afectat de moartea femeii de afaceri. El a declarat că nu mai are rost să trăiască și că vrea să moară. Vizibil afectat și un pic incoerent, Liviu Arteni a oferit un interviu telefonic în cadrul unei emisiuni tv.

Contactat telefonic de Cristi Brancu, Liviu Arteni a vorbit despre cât l-a afectat moartea Israelei Vodovoz. Bărbatul părea confuz și incoerent când a răspuns la telefon. Fostul soț al Israelei se află în Spania, dar are de gând să se întoarcă în România.

„Cristi, tu ești, mă? Așaaaa. Băiat de băiat ești! (…) Nu vreau să joc teatru. Vreau să spun un singur lucru. Și cu inima pe inimă. Eu mor în câteva zile că mă așteaptă ea pe mine. Am zis că nu are rost să mai trăiesc. Nu, nu…a fost vorba strict de comunicare. Atât de mult am iubit comunicarea și iubesc în continuare comunicarea. Îți spun sincer. Îmi place să vorbesc cu oameni. Să vedem unde mergem. În ce direcție mergem. Ea a înțeles. Ea s-a supărat. Îți dau cuvântul meu de onoare. Nu a vrut să mă accepte…nu a vrut să accepte adevărul meu”, a declarat Liviu Arteni, la Antena Stars.