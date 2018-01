LIVE SCORE Simona Halep - Karolina Pliskova, Australian Open. Miercuri dimineaţă, după ora 6:00

LIVE Simona Halep - Karolina Pliskova, Australian Open. Meciul Simona Halep - Karolina Pliskova, din sferturile de finală de la Australian Open, se va disputa miercuri dimineaţă, nu mai devreme de ora 6:00. Duelul Simona Halep - Karolina Pliskova va fi LIVE SCORE pe realitatea.net.

Această întâlnire, Halep - Pliskova, este a treia programată pe "Rod Laver Arena", după meciurile Angelique Kerber - Madison Keys și Hyeon Chung - Tennys Sandgren.

Câștigătoarea partidei Halep - Pliskova se va duela în semifinale cu învingătoarea din meciul Angelique Kerber - Madison Keys.

Marea Chris Evert o laudă pe Simona Halep: "Pariez pe ea"

Chris Evert, fosta mare jucatoare de tenis, cu 18 titluri Grand Slam in palmares, a spus cuvinte foarte frumoase despre constănţeanca în vârstă de 26 de ani. "Oh, Simona Halep... Simona o va invinge pe Pliskova, aceasta este alegerea mea. Din ce am vazut pana acum, Simona Halep joaca cel mai bun tenis al sau. A avut o perioada foarte buna de pregatire si, pe langa faptul ca joaca un tenis bun, pare foarte bine din punct de vedere mental, capabila sa treaca peste orice obstacol. Nu are frica de nimic, de cand a ajuns pe primul loc in clasamentul WTA. Va spun cu mana pe inima, Simona este prima mea favorita la castigarea Australian Open! Sunt gata sa pariez cu oricine ca va castiga un Grand Slam in acest an", a declarat Chris Evert la ESPN.

Cum a ajuns Pliskova adversara Simonei Halep

Karolina Pliskova va fi adversara Simonei Halep, liderul mondial, in sferturile de finala ale turneului de Mare Slem de la Australian Open, dupa ce a invins-o in optimile de finala pe compatrioata sa, Barbora Strycova, in trei seturi, 6-7 (5), 6-3, 6-2.

Meciul, foarte disputat, a durat doua ore si 42 de minute.

Karolina Pliskova, fost lider mondial, si-a egalat cea mai buna performanta la Australian Open, ea atingand sferturile de finala si in 2017.

Cum a ajuns Halep adversara Karolinei Pliskova

Simona Halep s-a calificat în sferturile de finală ale turneului Australian Open, după ce a trecut, în optimile de finală, fără emoţii, de japoneza Naomi Osaka, în două seturi, scor 6-3, 6-2.

Halep s-a impus în faţa japonezei după o oră şi 19 minute. Constănţeanca şi-a egalat, astfel, cea mai bună performanţă a sa la Melbourne, sferturile de finală, după ediţiile din 2014 şi 2015

Bilanţ Simona Halep - Karolina Pliskova

5-1 pentru Simona Halep

Chiar dacă, în cele șase meciuri oficiale directe, Simona Halep are cinci victorii, partida de miercuri va fi una extrem de grea, Pliskova fiind una dintre cele mai incomode jucătoare din circuit, având calități excepționale.

Atuuri Karolina Pliskova

1. Serviciu ca din tun

La 1,86 m, Pliskova este foarte puternică și servește excelent, puternic și bine plasat. În 2017 a servit 452 de ași, în 69 de meciuri, cei mai mulți din circuitul feminin. În plus, are un procentaj foarte bun la punctele câștigate cu primul serviciu, 72,9%.

2. Este agresivă

"Pliskova, chiar dacă joacă împotriva unor jucătoare care lovesc puternic, este mereu periculoasă", spunea Simona Halep despre Pliskova. Cehoaica vrea mereu să câștige punctul și nu așteaptă greșeala adversarei. Pliskova profită de loviturile puternice și vrea mereu să lovească decisiv, trimițând mingea mereu la limită și punând adversara în dificultate.

3. Este tehnică şi urcă la fileu

În ciuda înălțimii, Pliskova nu se bazează doar pe forță și pe serviciu. Deși joacă excelent de pe linia de fund, Karolina este și o jucătoare tehnică, peste media din circuitul feminin, reușind multe lovituri din poziții dificile. La loviturile de la fileu, Pliskova este foarte precisă și lovește decisiv aproape de fiecare dată, fiind una dintre cele mai bune jucătoare din lume. În 2016, la US Open, a avut 80% puncte câștigate cu serviciu-voleu.

Cum poate pierde Simona Halep locul 1 WTA

Dacă daneza Caroline Wozniacki va obţine la Melbourne un rezultat mai bun decât Simona Halep, atunci ea va deveni numărul 1 mondial în locul sportivei noastre. Daneza Caroline Wozniacki, locul 2 WTA, s-a calificat în semifinale la Australian Open, după ce a trecut Carla Suarez Navarro, locul 39 WTA, scor 6-0, 6-7 (3), 6-2.