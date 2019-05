LIVE VIDEO BLOG | CFR – Craiova, de la ora 21:00.

CFR are nevoie de un singur punct în fața Craiovei pentru a câștiga din nou campionatul României.

”Ne pregătim de ultimul meci acasă, sunt foarte multe emoții, ne-am bucura să fim campioni la noi acasă din nou, al doilea an consecutiv. Așteptăm la stadion cât mai multă lume. Suntem implicați toți, de la primul la ultimul om din club. Nu sunt de mult timp în fotbal, dar două titluri consecutive ar fi ceva superb. Le doresc jucătorilor putere de muncă astăzi, să avem de ce ne bucura la finalul jocului cu CSU Craiova”, a declarat Marian Băgăcean, patronul grupării din Gruia.

O parte a galeriei echipei din Gruia a fost prezentă la ședința de pregătire de sâmbătă după-amiază. În momentul apariției pe teren a jucătorilor și a antrenorului Dan Petrescu, suporterii au pornit „nebunia”. Au aprins torțe și fumigene și au cântat minute în șir pentru favoriții lor.

„Fanii au făcut un gest foarte frumos, ne demonstrează că sunt alături de noi și sunt bucuroși pentru faptul că am ajuns atât de departe. Avem nevoie de toți suporterii în tribune la meciul cu CSU Craiova. Am simțit-o și in trecut, de fiecare dată când suporterii sunt alături de noi, jucătorilor le este mult mai ușor. Băieții au fost emoționați de surpriza fanilor și sunt convinși și ei că dacă vom avea un stadion plin, vom reuși să câștigăm titlul de campioană împreună”, a declarat Bogdan Mara, managerul sportiv al celor de la CFR.

