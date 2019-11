LIVE VIDEO BLOG | CFR Cluj vs. Rennes, de la ora 19.55.

Rennes întoarce vizita celor de la CFR Cluj. Fără victorie în grupă, francezii vin să răzbune eșecul din tur, când campioana României s-a impus cu scorul de 1-0. Partida din această seară este programată de la ora 19.55.

Clujenii au câștigat cu mare noroc la Rennes și au obținut cea de-a doua victorie în grupă. CFR este pe locul secund după trei meciuri și, în afara de Rennes, mai are de jucat cu Lazio în deplasare și cu Celtic acasă.

Antrenorul Dan Petrescu menține linia și înaintea returului cu Rennes. Tehnicianul campioanei a pus accent pe diferența de bugete între CFR și adversarele din grupă.

„Dacă vom bate, vom avea tot şansa a treia (n.a. – de calificare în primăvara europeană). Lazio dacă va bate pe Celtic, nu e nicio diferenţă. Vom juca apoi la Lazio, unde e greu de câştigat, şi ultimul meci acasă cu Celtic, care pierde foarte greu meciuri.

Suntem în urmă cu vreo 40 de milioane de euro la fiecare echipă cu care jucăm. Când noi jucăm cu Clinceni, este normal că suntem favoriţi cerţi. Când jucăm cu Rennes, Rennes e favorită, Celtic e favorită, Lazio e favorită. Bugetul vorbeşte în fotbal. Restul e vrăjeală. Dacă ai bani, ai de toate. Dacă n-ai, greu să faci performanţă.

Suntem în urma lui Rennes, lui Celtic, lui Lazio şi în urma tuturor echipelor din grupele Ligii Europa. Dacă facem rezultate, bravo băieţilor şi bravo la toată lumea. Raphinha, extrema dreaptă a lui Rennes, a costat 25 de milioane de euro… bugetul echipei pe doi ani jumate, trei ani.

Realitatea este că CFR are a patra şansă în această grupă. După meciul cu Rennes, am fost supărat pe repriza a doua, pe ce am jucat. Dar după ce am văzut meciul Chelsea – Ajax ieri, nu mai sunt supărat. Ajax în opt a jucat mai bine decât Chelsea în zece„, a spus Dan Petrescu la conferința de presă.

ECHIPELE PROBABILE:

CFR Cluj: Arlauskis – Peteleu, Burcă, Boli, Camora – Bordeianu – Deac, Djokovic, Culio, Omrani – Traore. Antrenor: Dan Petrescu

Rennes: Salin – Traore, Gnagnon, Morel, Maouassa – Raphinha, Grenier, Bourigeaud, Niang – Del Castillo, Hunou. Antrenor: Julien Stephan

Meciul CFR - Rennes este LIVE VIDEO BLOG pe realitateasportiva.net de la ora 19:55.