Live Update: Audieri dure în Parlament! Miniștrii lui Orban, mitraliați de ”furia roșie”

Miniștrii propuși în Cabinetul Orban sunt audiați marți și miercuri în comisiile parlamentare de specialitate, între orele 9:00 și 15:00. Marți sunt audiați opt dintre cei 16 miniștri. Este vorba de miniștrii propuși la Fonduri Europene, Sănătate, Finanțe, Cultură, Apărare, Interne, Mediu și Agricultură. Ceilalți vor fi audiați miercuri. Votul pentru învestirea noului Executiv este programat sa aiba loc într-un plen reunit lunea viitoare, de la ora 14:00.

Primul audiat în comisiile parlamentare a fost Marcel Boloș, ministrul propus pentru Fonduri Europene. Flancat de Raluca Turcan și Ludovic Orban, acesta și-a început alocuțiunea cu activitatea sa de până acum, punând accent pe perioadele în care a lucrat în domeniul fondurilor structurale. Primul său loc de muncă a fost la Primăria Oradea, în 1993.

”Am fost directorul Direcției de Fonduri europene și am coordonat această activitate timp de 4 ani. Am construit un portofoliu de 77 de proiecte europene. Înțeleg care sunt greutățile pe care le au beneficiarii”, și-a început acesta discursul.

Marcel Boloș a prezetat și măsurile care sunt parte din programul de guvernare.

Membrii Comisiilor pentru Afaceri Europene reunite ale Parlamentului au admis, nominalizarea lui Ioan Marcel Boloş pentru funcţia de ministru al Fondurilor Europene, cu 21 voturi pentru, 4 voturi împotrivă şi 6 abţineri.

Audierile nu au fost lipsite de intrigi. A fost un schimb de replici la audierea ministrului propus pentru fondurile Europene. Dan Barna a ținut să-i reamintească ministrului Teodorovici problemele din mandatul său. Nici fostul ministru nu a fost mai prejos și i-a dat de fiecare dată replica.

Eugen Teodorovici a spus, spre amuzamentul sălii, când Dan Barna a facut referire la cum va arata Romania: `Mai bine fără tine'. Barna a spus că Teodorovici este un `arhitect de anvergura mondială'. `Aici sunt de acord cu tine', a răspuns Teodorovici. Barna a mai zis că speră ca transparența guvernului în cazul proiectelor sale cu fonduri europene, documente care au stat la baza anchetei Rise Project ”care a dovedit nimic”.

Procedura legală cu privire la cazul Barna impune o anumită transparenţă în relaţia cu organele de cercetare, iar cuvintele de ordine sunt transparenţă şi deschidere pentru clarificarea oricăror aspecte ce ţin de astfel de situaţii, a declarat marţi, la audierea în comisiile de specialitate, ministrul propus al Fondurilor Europene, Ioan Marcel Boloş.

Ministrul propus a obţinut, în 2017, certificatul de Abilitare în domeniul Finanţe, cu teza „Utilizarea Inteligenţei Computaţionale în Domeniul Fondurilor Structurale şi a Finanţelor”, Academia de Studii Economice Bucureşti, afiliere: Şcoala doctorală de Finanţe, Universitatea Oradea, conform sursei citate.

Cariera sa profesională include poziţiile de: inspector – Serviciul de Relaţii cu Publicul, Primăria Municipiului Oradea (1993-1997), şef birou la Primăria Municipiului Oradea (1997-1998), contabil-şef – Direcţia Imobiliară din cadrul Primăriei Municipiului Oradea (1998-2000), director economic în cadrul Administraţiei Patrimoniului Imobiliar – Consiliul Local Oradea (2005-2008), director executiv – Direcţia de Management Proiecte cu Finanţare Internaţională, Primăria Municipiului Oradea (2008-2012), secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (2012-2013), Director General, Coordonatorul Autorităţii de Management POST şi al Direcţiei Generale Management şi Strategii din Ministerul Transporturilor (2013-noiembrie 2015), secretar de stat în Ministerul Transporturilor (noiembrie 2015-ianuarie 2017), director general al Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord Vest (din ianuarie 2017).

Bogdan Gheorghiu: ”Obiectivele ministeriatului meu sunt pe termen scurt şi mediu”

Bogdan Gheorghiu, propus pentru funcţia de ministru al Culturii, a afirmat marţi că obiectivele ministeriatului său sunt pe termen scurt şi mediu, în condiţiile în care guvernul PNL este unul de tranziţie.



"Actualul guvern PNL este unul de tranziţie, până la declanşarea unor eventuale alegeri anticipate sau până la alegerile la termen care vor avea loc peste aproximativ un an, astfel că obiectivele ministeriatului meu sunt pe termen scurt şi mediu. Faptul că astăzi sunt al cincilea ministru audiat în ultimii cinci ani reflectă faptul că acest portofoliu este unul foarte dificil", a declarat, la audierea în comisiile de specialitate din Parlament, Bogdan Gheorghiu, propus pentru preluarea portofoliului de la Ministerul Culturii în Guvernul Orban.

Bogdan Gheorghiu, propus pentru funcţia de ministru al Culturii, a trecut de audieri. Acesta a obținut 14 voturi pentru și patru împotrivă, anunță România TV.

Ministrul propus de PNL la Apărare, Nicolae Ciucă, a primit aviz favorabil după audierea în comisiile parlamentare de Apărare.

Pe lânga partidele care sprijină cabinetul Orban, Ion Mocioalcă și Georgian Pop de la Pro Romania au votat si ei pentru. Ciuca a primit 18 voturi pentru, 6 contra si o abtinere.

„Nu sunt membru de partid, nu am participat la nicio sedinta de partid. Mi-am inteles rolul pur tehnic in acest guvern si l-am acceptat ca atare”, a declarat Ciuca la audieri.

Legat de planurile sale la minister, generalul în rezervă Nicolae Ciucă a declarat că "experimentele" în domeniul legislaţiei privind salarizarea şi pensiile militarilor trebuie oprite, susţinând că acestea afectează moralul şi starea de spirit în instituţiile cu responsabilităţi în domeniul securităţii naţionale.

”În ceea ce priveşte priorităţile mele, am în vedere pe termen scurt, în timpul rămas până la sfârşitul anului, următoarele: asigurarea unei execuţii bugetare care să corespundă cât mai bine procentului de 2% alocat pentru Apărarea, construirea bugetului Apărării pe 2020 cu o alocare, de asemenea, echilibrată, în marja procentului de 2% din PIB pentru cheltuieli de personal, de operare şi de mentenanţă. În anul 2020 ne propunem continuarea analizei strategice a Apărării care să ne permită atât evaluarea resurselor, cât şi a obiectivelor şi a capabilităţilor asumate sau avute în vedere, ca răspuns la ameninţările de tip hibrid şi clasic. Partea convenţională a ameninţărilor nu poate fi neglijată. Acest demers al revederii strategice a fost iniţiat în toamna acestui an, are caracter interinstituţional şi deja are o parte din etape parcurse urmând ca în anul 2019 să fie finalizat.

"Desele modificări ale legislaţiei privind sistemul de salarizare şi pensii afectează moralul şi starea de spirit în instituţiile cu responsabilităţi în domeniul securităţii naţionale. Cei care servesc patria şi naţiunea sunt sub jurământ. Au nevoie de predictibilitatea carierei militare şi de recunoaşterea statutului lor social în acord cu misiunea pe care o au de apărare a integrităţii teritoriale şi a suveranităţii teritoriale. Este momentul să oprim orice experimente care pot afecta moralul Armatei şi apărarea naţională", a spus Nicolae Ciucă.

Marcel Vela, propus ministru de interne, a ajuns în fața comisiei.

El a declarat că raportul privind evenimentele din 10 august 2018 trebuie desecretizat de urgență deoarece faptul că este ținut secret creează o stare de neîncredere în rândul populației.

”Toți membrii comisiilor de apărare au avut la dispoziție raportul. Nu sunt secrete extraordinare. Nu pot să spun ce e în raport, pot să spun ce nu este. Faptul că se ține secretizat, creează o stare de neîncredere în populație. Raportul trebuie desecretizat cât mai repede. Românii trebuie să aibă încredere că în 10 august s-au întâmplat lucruri corecte sau mai puțin corecte. Jandarmeria trebuie reabilitată în ochii lumii, după 10 august jandarmeria este văzută cu o pată pe ea”, a declarat Marcel Vela.

Marcel Vela, a primit aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate: 17 voturi pentru, 10 contra.

În comisiile de specialitate au ajuns și miniștrii propuși pentru Agricultură și Mediu. Adrian Oros și Costel Alexe dau testul oral în fața parlamentarilor.

Audierile miniștrilor propuși în Cabinetul Orban. Programul de marți, 29 octombrie

Marți sunt audiați 8 dintre miniștrii propuși în Cabinetul PNL condus de Ludovic Orban, pentru portofoliile de la Fonduri Europene, Sănătate, Finanțe, Cultură, Apărare, Interne, Mediu și Agricultură.

9:00 - Ion Marcel Boloș, ministrul propus al Fondurilor Europene, audiat in sedinta Comisiilor reunite pentru Afaceri Europene ale Camerei Deputatilor si Senatului.

10:00 - Victor Costache, propus la Ministerul Sănătății, audiat in Comisiile reunite pentru Sanatate.

11:00 - Florin Cîțu, propus ministru al Finanțelor, audiat in Comisiile pentru buget ale Camerei Deputatilor si Senatului.

12:00 - Bogdan Gheorghiu, propus la Cultură, audiat în Comisiile reunite de Cultură;

13:00 - Nicolae Ciucă, propus la Ministerul Apărării, audiat in Comisiile reunite pentru Aparare.

14:00 - Marcel Vela, propus pentru portofoliul Interne, audiat in Comisiile reunite pentru Aparare ale Parlamentului.

15:00 - Adrian Nechita Oros, nominalizat ministru al Agriculturii, audiat in Comisiile reunite pentru Agricultura.

15:00 - Costel Alexe, propus la Ministerul Mediului, audiat in Comisiile reunite pentru Mediu ale Parlamentului.

Audierile miniștrilor propuși în Cabinetul Orban. Programul de miercuri, 30 octombrie

Miercuri sunt audiati ceilalți 8 miniștri propuși în Cabinetul PNL condus de Ludovic Orban, pentru portofoliile de la TIneret, Educație, Economie, Dezvoltare, Externe, Muncă, Justiție, Transporturi.

9:00 - Ionut Stroe, propus la Ministerul Tineretului, audiat in sedinta comisiilor reunite pentru Invatamant, Stiinta, Tineret si Sport ale Camerei Deputatilor si Senatului.

10:00 - Monica Anisie, propusa la Ministerul Educației, audiata in Comisiile reunite pentru Invatamant.

11:00 - Virgil Popescu, propus ministru al Economiei, audiat in Comisiile Economice reunite ale Parlamentului.

12:00 - Ion Ștefan, propus la Ministerul Dezvoltării, audiat in Comisiile reunite pentru Administratie Publica.

13:00 - Bogdan Aurescu, nominalizat la Ministerul Afacerilor Externe, programat pentru audieri in Comisiile reunite pentru Politica Externa.

14:00 - Violeta Alexandru, propusă la Ministerul Muncii, audiata in Comisiile reunite pentru Munca si Comisiile reunite pentru Drepturile Omului.

15.00 - Cătălin Predoiu, propus la Ministerul Justiției, audiat in sedinta a patru comisii reunite si anume Juridica, cea de Constitutionalitate, cea pentru Cercetarea abuzurilor si cele pentru Drepturile omului.

15.00 - Lucian Bode, nominalizat la Ministerul Transporturilor, audiat in comisiile reunite pentru Transporturi si cele reunite pentru Comunicatii.