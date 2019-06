LIVE ROMÂNIA U21 - GERMANIA U21. Ziua meciului. Semifinala ROMÂNIA - GERMANIA se joacă azi, 27 iunie

LIVE Romania U21 - Germania U21 LIVE

Semifinale EURO 2019 la U21. ROMÂNIA U21 - GERMANIA U21. Azi, 27 iunie 2019, ROMÂNIA U21 va înfrunta GERMANIA U21, în semifinale Campionatul European EURO 2019. După cum știți, partida va avea loc la Bologna. Aici sunt așteptate, însă, temperaturi infernale, de aproximativ de 40 de grade Celsius, la ora de disputare a meciului ROMÂNIA U21 - GERMANIA U21 urmând să "coboare" în jurul valorii de 36 de grade. "Este crimă dacă se întâmplă acest lucru!", a tunat Mihai Stoichiţă. Și totuși, partida rămâne în picioare!

Semifinale EURO 2019 la U21. ROMÂNIA U21 - GERMANIA U21. Autoritățile locale au emis cod roșu, așteptându-se la temperaturi ridicate, în ziua meciului, 27 iunie 2019, în orașele Bolzano (Trentino Alto-Adige), Brescia (Lombardia), Florența (Toscana), Perugia (Umbria), Rieti și Roma (Lazio).



Totodată, a fost emis și un cod portocaliu de caniculă pentru mai multe orașe din nordul și centrul țării. Potrivit Serviciului Meteorologic al Aviației Militare din Italia, temperatura maximă de azi, 27 iunie 2019, ziua în care se va disputa partida ROMÂNIA U21 - GERMANIA U21, la Bologna, va atinge 40 de grade Celsius!



ROMÂNIA U21 - GERMANIA U21. Potrivit previziunilor meteorologilor, această temperatură va fi atinsă la ora 17:00, cu doar o oră înainte de debutul partidei ROMÂNIA U21 - GERMANIA U21.



UEFA a modificat, în ultimul moment, programul semifinalelor, fără a oferi, însă, o explicație oficială. Inițial, partida dintre Romania U21 și Germania U21 ar fi trebuit să aibă loc de la ora 22:00 (ora 21:00, în Italia), la Reggio Emilia.



ROMÂNIA U21 - GERMANIA U21. După remiza cu Franța, din ultimul meci al grupei C, când România și-a asigurat calificarea în semifinalele turneului final, Mihai Stoichiță, șeful Comisiei Tehnice a FRF, s-a declarat foarte nemulțumit de hotărârea celor de la UEFA.



"E crimă dacă se întâmplă acest lucru! Am înţeles că vor fi 36 de grade la ora respectivă! Orice activitate este suspendată la 36 de grade", a spus Mihai Stoichiţă, la DigiSport.

ROMÂNIA U21 - GERMANIA U21. "Semifinala Euro U21 dintre Germania și România va fi condusă la centru de Orel Grinfeld, ajutat de Roy Hassan și Idan Yarkoni, toți din Israel. Al patrulea oficial este din Letonia, Andris Treimanis. Cei doi arbitri VAR sunt italienii Marco Guida și Michael Fabri", anunță FRF.



Orel Grinfeld are 37 de ani, este arbitru FIFA din 2012, iar in cupele europene a debutat cu sezonul 2015/16 al Europa League.



Grinfeld a fost al patrulea oficial la succesul României U21 de la Euro cu Anglia și are amintiri cu Alex Cicâldău! Și asta deoarece a fost delegat la meciurile din grupa de calificare la Euro U19 ediția 2016, grupa găzduită de România la Oradea. În lotul nostru s-a aflat și Alex Cicâldău, integralist în cele două partide conduse de Grinfeld, 2-0 cu Andorra (când a eliminat portarul oaspete în minutul 7) și 1-3 cu Elveția (când a eliminat portarul nostru la 1-2), mai precizează Federația.

ROMÂNIA U21 - GERMANIA U21 LIVE TV. Semifinala Romania U21- Germania U21 va fi transmită în direct LIVE la TVR 1. Partida se joacă azi.

