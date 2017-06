LIVE Concert ALL STARS la Manchester: Urmărește aici spectacolul organizat în memoria victimelor

Concertul caritabil „One Love Manchester”, care are loc duminică seară, pe terenul de cricket Old Trafford, este transmis live pe internet. Autoritățile londoneze sunt în alertă maximă pentru a asigura desfășurarea spectacolului în siguranță. Peste 50.000 de persoane sunt prezente la acest eveniment.

Spectacolul din această seară este organizat în memoria victimelor atentatului terorist care a avut loc pe Manchester Arena, în timpul unui concert susținut de artista americană Ariana Grande, în data de 22 mai.

În urma atacului, 22 de persoane și-au pierdut viața și alte 119 au fost rănite.

După tragedie, Ariana Grande a revenit la Manchester pentru a vizita victimele aflate în spital și anunțat organizarea conertului caritabil din această țară. Pe scena din Manchester vor urca, alături de cântăreaţa americană, Justin Bieber, Black Eyed Peas, Coldplay, Miley Cyrus, Niall Horan, Little Mix, Katy Perry, Take That, Usher, Pharrell Williams şi Robbie Williams.