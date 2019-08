LIVE BLOG | CFR Cluj – Slavia Praga. Totul pentru grupele UCL!

CFR Cluj joacă, în această seară, de la ora 22.00, prima manșă a dublei cu Slavia Praga. Învingătoarea din dubla confruntare merge în grupele Ligii Campionilor.

Campioana României și-a făcut drum prin preliminariile Ligii Campionilor și a ajuns acum în playoff.

CFR a eliminat-o pe Celtic în turul al treilea și și-a câștigat dreptul de a avea o luptă echilibrată pentru calificarea în grupe.

Studiind adversara din această seară, Dan Petrescu vine cu concluzii menite să-i țină pe jucători în stare de alertă.

„Slavia e foarte puternică, are un buget extraordinar, jucători de mare valoare, au luat titlul în Cehia şi sunt mari favoriţi în acest meci. Noi am jucat şase meciuri până aici, iar ei au venit direct aici. Anul trecut au dat patru goluri la Chelsea acasă, sunt la alt nivel. Este cea mai ofensivă echipă pe care am studiat-o în 16 ani de antrenorat”.

La fel de precauți sunt și cehii.

„CFR este o adevărată fântână de experiență, a eliminat echipe bune până acum în Liga Campionilor.

Apărarea și jucătorii de bandă ai CFR-ului m-au impresionat, în special Deac. La început am fost surprins să aud de rezultatele lor foarte bune, apoi uitându-mă la meciuri am înțeles de ce.

Mă aștept ca Stanciu să înscrie în fiecare meci, nu doar acum. Este un jucător care cunoaște foarte bine fotbalul și jucătorii din România și cred că va face o treabă foarte bună.

Alex Băluță este un jucător foarte bun, a jucat în 33 de meciuri în sezonul trecut. L-am luat în cadrul echipei pentru că avem nevoie de el, nu vrem să-l împrumutăm. Credem că ne va ajuta mai ales în acest meci”, a spus antrenorul Jindrich Trpisovsky.

ECHIPELE PROBABILE:

CFR Cluj: Arlauskis – Susic, Vinicius, Burcă, Camora – C. Deac, Bordeianu, L. Aurelio, Djokovic – Rondon, Omrani

Antrenor: Dan Petrescu

Slavia Praga: Kolar – Coufal, Kudela, Hovorka, Zeleny – Husbauer, Soucek – Masopust, N. Stanciu, Olayinka – Yusuf

Antrenor: Jindrich Trpisovsky

Meciul dintre CFR și Slavia Praga se joacă cu casa închisă. Toate biletele au fost vândute.

Meciul CFR Cluj - Slavia Praga este LIVE VIDEO BLOG de la ora 22:00 pe realitateasportiva.net.