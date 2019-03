Listă PNL europarlamentare 2019. Candidații liberali la alegerile din 26 mai

Lista PNL europarlamentare 2019 - Candidati PNL europarlamentare 2019

Listă PNL europarlamentare 2019. Candidați PNL europarlamentare 2019. Cine candidează din partea PNL la alegerile din 26 mai?

Listă PNL europarlamentare 2019. Candidați PNL europarlamentare 2019. PNL a prezentat pe 14 martie, după mai multe amânări, lista finală a candidaților pentru alegerile europarlamentare. Realizatorul TV Rareș Bogdan este în fruntea listei.

Rareș Bogdan

Mircea Hava

Siegfried Mureșan

Vasile Blaga

Adina Vălean

Daniel Buda

Dan Motreanu

Gheorghe Falcă

Cristian Buşo

Marian Jean Marinescu

Vlad Nistor

Mihai Ţurcanu

Violeta Alexandru

Lista a fost aprobată cu 32 de voturi "pentru" şi un vot "împotrivă", înregistrându-se şi două voturi nule.

Votul a fost secret.

Rareș Bogdan nu va cere funcții în partid

În cadrul ședinței Biroului Politic Național, Rareș Bogdan a spus că nu va cere funcții în partid, ci va rămâne simplu membru al PNL Sector 1, potrivit unor surse din partid.

"Primirea mea aduce voturi din zona #rezist, diaspora,conservatori și Transilvania. PNL va da prim-ministrul. Nu sunt nici arțăgos, nici indisciplinat. Mă puteți lua prin țară să mă prezentați ca pe o maimuță. Putem lua încă 10% peste scorul partidului, pentru a face cel mai bun scor din istorie", a mai spus acesta în ședință.

Pe locul al doilea este primarul din Alba-Iulia, Mircea Hava, iar pe al treilea - purtătorul de cuvânt al PPE, eurodeputatul Siegfried Mureșan. A patra poziție e ocupată de fostul președinte al PDL, Vasile Blaga și a cincea de actuala eurodeputată Adina Vălean, singura femeie din primii 10 candidați.

Urmează europarlamentarul Daniel Buda, vicepreședintele PNL, Dan Motreanu, primarul din Arad, Gheorghe Falcă, eurodeputații Cristian Bușoi și Marian-Jean Marinescu.

"PNL va avea un scor istoric"

În discursul său, acesta a spus că este convins că în seara zilei de 26 mai, "PNL va avea un scor istoric, iar dacă cei care ne privesc acum vor înțelege, PNL va fi principala forță politică a României".

Totodată, Rareș Bogdan a spus că nu îi va ataca deloc pe colegii din opoziție, deoarece alături de PNL trebuie să facă o majoritate după alegerile europarlamentare.

"De la mine, în următoarele 10 săptămâni, nu va porni niciun atac la adresa colegilor din opoziție. Ei sunt colegii și prietenii noștri și alături de ei trebuie să facem un front comun după europarlamentare pentru a asigura o majoritate care să îl ducă fără probeme pe Klaus Iohannis la al doilea mandat prezindețial", a mai spus Rreș Bogdan.

El a mai spus că salariul său din presă era mai mare decât cel pe care îl va avea ca eurodeputat, dar nu a venit să ia, ci să ofere.

"Nu am nevoie de nimic. Nu am venit să iau, am venit să dau. Nu am nevoie de imunitatea parlamentară și vin de la venituri mai mari din presă decât îmi oferă salariul de europarlamentar. Probabil că sunt un caz mai deosebit. Vin pentru că știu că România este într-un moment extrem de periculos", a mai punctat fostul realizator TV.

PNL mizează pe 10 locuri la europarlamentarele din 26 mai.

Orban: Liberalii au cea mai puternică listă pentru PE

Preşedintele PNL Ludovic Orban a declarat că liberalii au cea mai puternică listă pentru PE, numindu-l pe Rareş Bogdan, primul pe listă, un campion al luptei împotriva minciunii, pe Mircea Hava - campionul absorbţiei de fonduri UE, iar pe Gheorghe Falcă - un primar de succes. Conform liderului PNL, Vasile Blaga se va bate pentru admiterea României în Schengen. Dintre actualii europarlamentarii, Sigfried Mureşan este, în opinia sa, printre cei mai tineri şi influenţi români din PE, Adina Vălean este cea care a contribuit decisiv la desfiinţarea taxei de roaming, Daniel Buda s-a bătut sistematic pentru interesele fermierilor români, iar Mihai Ţurcanu, "practic, a reuşit să salveze industria petro-chimică din România', în timp ce Marian-Jean Marinescu a reuşit să obţină reglementări care să apere interesele transportatorilor români. Fostul europarlamentar Cristian Buşoi are "realizări remarcabile în domeniul sănătăţii". Lista PNL pentru alegerile europarlamentare din 26 mai a fost validată joi, în forurile de conducere ale PNL, primele poziţii fiind ocupate, în ordine, de Rareş Bogdan, Mircea Hava, Siegfried Mureşan, Vasile Blaga, Adina Valean.

"Partidul Naţional Liberal, în această campanie, îşi asumă răspunderea de a repara prestigiul României,deteriorat grav în urma conflictelor artificiale generate de cei care se află astăzi la putere şi în urma incapacităţilor de a reprezenta România corect. Avem cea mai puternică listă. Avem oameni care în viaţa lor au făcut lucruri palpabile pentru cetăţeni. Avem reprezentanţi care deja în diferitele funcţii pe care le-au deţinut, indiferent că au fost primari, indiferent că au fost în Parlamentul European, indiferent că au ocupat poziţii publice, au arătat că au capacitatea să îi slujească pe cetăţeni şi să facă lucruri bune pentru oameni", a declarat Orban după ce lista de candidaţi a fost validată în forurile de conducere ale partidului, el dând cititre listei şi prezentând candidaţii.

"Rareş Bogdan revine în Partidul Naţional Liberal şi intră pe câmpul de bătălie, de data asta fiind alături de Partidul Naţional Liberal. Rareş Bogdan este un adevărat campion al luptei împotriva minciunii, dezinformării, abuzurilor, este omul care când toţi ceilalţi spuneau minciuni a avut curajul să spună adevărul. Este un om care, fără menajamente, şi-a pus în slujba binelui public toate calităţile şi şi-a asumat toate riscurile pentru a-i informa corect pe cetăţeni şi pentru a arăta cu adevărat faţa hidoasă a celor care îşi bat joc de România", l-a prezentat liderul PNL.

Mircea Hava

Pe locul doi, Partidul Naţional Liberal, Partidul Unirii, "îl sprijină pe primarul capitalei Unirii, Alba Iulia, în persoana lui Mircea Hava, campionul absorbţiei de fonduri europene, primarul care a reuşit să facă minuni în Municipiul Alba Iulia".

"Pe locul trei îl susţinem pe Siegfried Mureşan, unul dintre cei mai tineri şi influenţi europarlamentari români, un om care a fost parte la decizii importante pentru Parlamentul European, pentru Uniunea Europeană şi mai ales pentru România. (...) Pe locul patru este Vasile Blaga. Vasile Blaga are misiunea de a se bate pentru integrarea României Schengen. Nu cred că este cazul să vă reamintesc lucrurile deosebite pe care le-a făcut în calitate de ministru, pe parcursul integrării României în Uniunea Europeană şi de-a lungul carierei sale politice", a afirmat liderul PNL.

Pe locul cinci PNL o susţine pe Adina Vălean.

"Despre Adina Vălean pot să vă spun că este în Parlamentul European din 2006, încă dinaintea intrării României în Uniunea Europeană, având calitatea de euro-observator şi din 2007 până astăzi a fost parlamentar european. A deţinut funcţii extrem de importante cum este funcţia de vicepreşedinte al Parlamentului European iar Adina Vălean este singurul europarlamentar român care deţine astăzi funcţia de preşedinte de Comisie a Parlamentului European, fiind preşedinta Comisiei M. Am să vă readuc aminte despre un singur lucru, din ceea ce a făcut bun pentru români, Adina Vălean şi anume, practic desfiinţarea taxei de roaming", a amintit Ludovic Orban.

Daniel Buda

"Pe locul şase este Daniel Buda, preşedintele PNL Cluj un europarlamentar remarcabil, un europarlamentar care s-a bătut sistematic pentru interesele fermierilor români , un europarlamentar care a avut capacitatea de a determina comisarul pe agricultură şi alţi oficiali europeni, să se îndrepte şi să caute să sprijine şi fermierii români la nivel european. Domnul Dan Motreanu, vicepreşedinte al PNL, ocupă locul şapte. Domnul Dan Motreanu este profilat pe Dezvoltare Regională şi Dezvoltare Rurală, este un om care a deţinut calitatea de ministru al Agriculturii şi este unul dintre cei mai valoroşi membrii din conducerea Partidului Naţional Liberal. Domnul primar Falcă este candidat pe locul opt. Domnul Falcă este un primar de succes. Este un primar care a fost campion al atragerii investiţiilor private în Municipiul Arad. Este un primar care a fost campion al atragerii de fonduri europene şi este un primar deja implicat în politica europeană, deoarece domnul Falcă este reprezentant de 9 ani din partea României în structura de la nivel european al autorităţilor locale şi regionale, respectiv Comitetul Regiunii", a continuat el.

Cristian Bușoi

Pe locul 9 se află Cristian Buşoi.

"Domnul Cristian Buşoi a reprezentat Partidul Naţional Liberal în mandatul trecut în Parlamenetul European, având realizări remarcabile în domeniul sănătăţii fiind, practic, persoana pe care o sprijinim pentru a determina politici de sănătate care să permită creşterea calităţii serviciilor medicale acordate românilor la nivelul serviciilor medicale europene. De asemenea, susţinerea tuturor proiectelor care beneficiază de finanţări europene cum sunt proiectele celor 3 spitale regionale care din păcate bat pasul pe loc din cauza incompetenţei şi relei voinţe ale actualului Guvern",a explicat liderul PNL.

Pe locul 10 Marian-Jean Marinescu, este "reprezentantul Partidului Popular European în negocieri extrem de importante pentru România în domenii cum ar fi transport, energie şi alte domenii de maximă importanţă", cel care "a reuşit să obţină modificări care să apere interesele transportatorilor români".

Listă PNL europarlamentare 2019. Candidați PNL europarlamentare 2019. "Pe locul 11 este domnul profesor Vlad Nistor, vicepreşedintele Partidului Naţional Liberal pentru politică externă, un om cu o activitate internaţională remarcabilă. (...) Pe locul 12 îl susţinem pe actualul europarlamentar Mihai Ţurcanu despre care pot să vă spun că a fost implicat în calitate de raportor în 2 proiecte de reglementare extrem de importante pentru România şi se poate spune fără niciun fel de indoială că Mihai Ţurcanu, practic, a reuşit să salveze industria petro-chimică din România, a fertilizanţilor, a îngrăşămintelor chimice", a precizat preşedintele PNL.

Citește mai jos discursul integral rostit de președintele Klaus Iohannis!

"Dragii mei,

Mă bucur nespus de mult și sunt emoționat să vă revăd în număr așa de mare și așa de entuziaști!

Dragi prieteni europeni,

Bine ați venit în rândul nostru! Sunteți într-o țară europeană, sunteți într-o țară pro-europeană, și ne bucurăm că sunteți alături de noi! O atmosferă excelentă, oameni hotărâți, cu prieteni buni. Ce ne trebuie mai mult?

Ne trebuie votul românilor și îl vom avea!

Această întâlnire de astăzi este una foarte specială, fiindcă ne pregătim de alegeri europarlamentare și, în această ecuație, recunosc că sunt foarte bucuros să îl avem alături de noi, împreună cu foarte mulți prieteni europeni, pe candidatul Partidului Popular European, prietenul meu, Manfred Weber. Manfred, bine ai venit, îți doresc mult succes!

Lupta pentru «O Europă mai bună» este lupta noastră, a tuturor celor pentru care Europa este sinonimă cu pacea, prosperitatea și libertatea tuturor cetățenilor țărilor noastre, din Uniunea Europeană!

Anul acesta, în care au loc alegerile pentru Parlamentul European, este unul simbolic. Se împlinesc 30 de ani de când regimurile totalitare din estul Europei au dispărut, în sfârșit.

Sunt 30 de ani de democrație, sunt 30 de ani de când ne-am recâștigat libertatea, libertatea de a ne putea întoarce, după îndelungi suferințe, în marea familie europeană din care facem parte. Noi încă ne mai amintim ce înseamnă tirania, ce înseamnă dictatura mediocrității, care ține la putere un grup de privilegiați ai momentului, în timp ce cetățenii onești își pierd libertatea și dreptul nu la bunăstare, dreptul la un trai decent. Dramele acelor ani negri nu se vor mai repeta! Nu în Europa, nu atât timp cât depinde de noi să împiedicăm asta!

"Europa nu se poate întoarce înapoi în timp!"

Dragi prieteni,

Alegerile pentru Parlamentul European din acest an sunt, de aceea, mult mai importante decât anii trecuți.

Europa nu se poate întoarce înapoi în timp! Este responsabilitatea noastră, a tuturor, să dăm startul unei noi ere de prosperitate și siguranță.

Îmi doresc ca Summitul de la Sibiu din 9 mai să reprezinte un reper în proiecția unui astfel de viitor mai bun pentru cetățenii noștri.

Partidul Popular European are capacitatea de a juca în continuare rolul de principală forță politică vizionară la nivelul instituțiilor europene.

Și pentru ca România să conteze în luarea celor mai bune decizii, care să îmbunătățească viața de zi cu zi a oamenilor, este însă vital să avem o puternică reprezentare în cea mai puternică familie europeană, Partidul Popular European.

Partidul Național Liberal are o vocație europeană și are tradiția apărării democrației românești încă de la înființarea sa, și așa va rămâne!

Dragi liberali, nu uitați niciun moment prețioasa moștenire pe care ați primit-o de la cei care au plătit de multe ori cu viața dragostea lor pentru România!

Un moment crucial

Acest moment crucial în care ne aflăm este mult prea important pentru viitorul Uniunii Europene și pentru viitorul țării noastre pentru a nu vă dedica toată energia în direcția apărării destinului occidental al națiunii.

Dacă veți fi hotărâți, dacă veți fi mereu de partea principiilor fundamentale ale democrației și statului de drept, dacă veți explica oamenilor cât de multe beneficii europene li se refuză din cauza eșecului actualei guvernări, fiți siguri că românii vă vor fi alături!

Pentru ca viața cetățenilor europeni să fie una mai bună este nevoie ca deciziile de la nivelul Parlamentului European să fie luate de oameni competenți, oameni cu experiență și cărora nu le lipsesc curajul și determinarea să impună schimbările necesare.

Văd în oferta pe care o propune Partidul Național Liberal tocmai aceste persoane capabile să își asume și să ducă la bun sfârșit o astfel de misiune, parteneri loiali ai Popularilor europeni în efortul de a revitaliza cel mai însemnat proiect democratic din care suntem parte: Uniunea Europeană.

Doamnelor și domnilor,

Ne mai despart două luni de momentul scrutinului pentru alegerea eurodeputaților.

Din păcate, aceste alegeri sunt percepute adesea ca fiind mai puțin relevante pentru impactul pe care îl au în viața de zi cu zi a oamenilor.

Este o evaluare complet eronată, pentru că uneori, din cauza formei adesea excesiv de birocratice în care lucrează instituțiile europene, omitem esențialul: oamenii sunt cei care se află în centrul construcției europene, iar instituțiile au misiunea de a fi în slujba oamenilor.

Din această perspectivă, a modului în care cei care merg să ne reprezinte la Bruxelles sau Strasbourg reușesc să asigure un nivel de trai crescut, o viață sigură și prosperă pentru toți cetățenii europeni, scrutinul din 26 mai capătă o importanță deosebită.

Este, totuși, și un moment cu o profundă valență civică, pentru că viitorul Europei trebuie decis de voința oamenilor, nu de neimplicarea lor. Absenteismul înseamnă să le permitem altora să hotărască în locul nostru.

Voi, lideri regionali și locali, sunteți interfața directă cu oamenii și vă îndemn să le transmiteți aceste lucruri cetățenilor din comunitățile pe care le păstoriți.

Votul este, în definitiv, cea mai bună formă de răspuns și sancțiune la discursul populist, eurosceptic și demagogic care a devenit virulent în ultima vreme și în Europa, dar și în România.

Observăm că unele partide politice de la noi, și mă refer în primul rând la PSD, au îmbrăcat haina falsului patriotism, al naționalismului de fațadă și, folosindu-se de o retorică anti-europeană, încearcă să câștige capital electoral inducând oamenilor teama și lipsa de încredere în proiectul și valorile Uniunii. Este modul pesedist cinic și iresponsabil de a face politică.

Dovada maximei ipocrizii este să negi chiar principiile pe baza cărora a fost întemeiată Uniunea Europeană, să ataci instituțiile europene care îți critică derapajele antidemocratice și, în același timp, să ceri votul oamenilor pentru a trimite reprezentanții partidului tău să facă parte tocmai din aceste instituții.

Un bun patriot

Doamnelor și domnilor,

A fi bun român și patriot nu înseamnă să fii în antiteză cu Bruxellesul.

Dimpotrivă, România este Europa și Europa este România!

România noastră, România europeană, înseamnă bunăstare, prosperitate, justiție independentă și stat de drept!

Acesta este motivul pentru care românii au ales în 2007 calea unei țări moderne, cu legi corecte, cu oameni liberi, egali în drepturi cu ceilalți europeni. Este calea pe care românii își doresc să continue și sunt convins că vor respinge populismul și vor rămâne atașați valorilor care pot asigura dezvoltarea țării, prosperitate și siguranță, valori care se regăsesc doar în interiorul Uniunii Europene.

Tocmai de aceea voi, cei care vă aflați în această sală, aveți responsabilitatea de a fundamenta politicile cu care veți veni în fața cetățenilor pe aceste principii care stau la baza proiectului european. Principii care încurajează integrarea, și nu divizarea, toleranța, și nu ura, respectul pentru demnitatea umană, și nu discriminarea.

Chiar dacă nu este perfect, proiectul european ne-a oferit cea mai lungă perioadă de pace și prosperitate în Europa.

"Trebuie să ne mobilizăm"

Din responsabilitate față de generațiile viitoare, trebuie să ne mobilizăm și să punem laolaltă toate resursele de credință, de inteligență și de energie de care dispunem pentru a-l duce mai departe.

Aceasta nu este o sarcină pe care să o îndeplinească doar aleșii sau reprezentanții noștri, nu este nici datoria exclusivă a șefilor de stat și de guvern, ci este poate cea mai importantă probă de solidaritate pe care suntem datori să o dăm cu toții – cetățeni și politicieni – zi de zi. Și asta vom face!

Vă doresc succes!"