Lista noilor servicii medicale de care beneficiază românii, de la 1 aprilie

Asiguratii romani vor beneficia de servicii medicale in plus dupa ce, la 1 aprilie, a intrat in vigoare noul Contract-cadru de asistenta medicala pe 2018: vor putea sa isi ridice reteta de medicamente compensate si gratuite de la orice farmacie din tara, si nu doar de la cele aflate in judetul de care apartine.

In plus, pacientii vor putea sa isi faca investigatii la oricare furnizor de profil din tara, indiferent cu ce casa de asigurari de sanatate se afla acesta in relatii contractuale. Totodata, potrivit noului act normativ in vigoare, romanii care au nevoie de dispozitive medicale, respectiv proteze pentru genunchi sau proteze auditive, vor putea trimite documentele necesare prin posta, catre casa de asigurari de care apartin, fara a sta la cozi pentru depunerea dosarului.



O alta modificare se refera la programul de activitate al medicului de familie, care va fi nevoit sa aiba un program de 35 de ore pe saptamana, minimum cinci zile din sapte, se mai arata in documentul citat. Asta pentru a limita situatiile in care pacientii nu pot beneficia de servicii. In ceea ce-i priveste pe pacientii cu cancer, se elimina o bariera birocratica importanta, respectiv aceea ca nu vor mai fi nevoiti sa aiba asupra lor un bilet de internare pentru spitalizare continua. Cu alte cuvinte, pacientii oncologici se vor putea prezenta direct la spital, masura de bun augur, spune Cezar Irimia, presedintele Asociatiei Nationale a Pacientilor Cronici din Romania (APCR).



Totodata, lista de servicii se extinde: romanii vor primi mai multe medicamente compensate si gratuite. O alta noutate e ca tensiunea lor arteriala va putea fi monitorizata timp de 24 de ore inclusiv de catre medicii de familie, ceea ce pana acum intra doar in atributia medicului. Asta pentru ca pachetele de servicii medicale - minimal si de baza – se reorganizeaza.



„In pachetul de servicii medicale de baza pentru asigurati se introduc noi servicii ce vor fi oferite de medicul de familie, cum ar fi eliberarea adeverintei pentru incadrarea in munca a persoanelor aflate in somaj si eliberarea fisei sintetice pentru copilul incadrat sau care urmeaza sa fie incadrat in grad de handicap. De asemenea, se clarifica modul de acordare a altor servicii, cum ar fi administrarea de medicamente intramuscular, subcutanat, intradermic, intravenos sau perfuzabil”, arata reprezentantii Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), citati de adevarul.ro.



In plus, in ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile clinice se introduc serviciile medicale in scop diagnostic - caz. Acestea sunt servicii de spitalizare de zi care se pot acorda in ambulatoriu, dar numai de furnizorii care indeplinesc conditii suplimentare de eligibilitate, conchide CNAS.