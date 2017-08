Lista neagă a medicamentelor. Le luăm degeaba! Au mai mai multe efecte secundare decât beneficii

Studiile realizate în ultimii ani au arătat că o varietate de medicamente de pe piaţă, recomandate în mai multe afecţiuni, sunt depăşite şi ar trebui scoase din uz. Potrivit revistei de specialitate franceze „Prescrire“, unele tratamente au mai mai multe efecte secundare decât beneficii.

Printre medicamentele cele mai cunoscute şi mai folosite de pe lista publicată în numărul din februarie al revistei se numără gelul antiinflamator ketoprofen, medicamentul pentru renunţarea la fumat Zyban şi antialergicul mekitazină (Primalan).

Ministerul Sănătăţii francez a cerut în 2011 Agenţiei franceze pentru siguranţa medicamentelor (Agence Nationale de Sécurité du Médicament – ANSM) să analizeze listele publicate de „Prescrire“ şi, de atunci, au fost deja scoase de pe piaţă o cincime din aproape 400 de medicamente analizate, conform adevarul.ro.

CARDIOLOGIE

Rasilez (aliskiren) – recomandat in tratamentul hipertensiunii esentiale

Lipantil (phenofibratum) – recomandat pentru reducerea nivelului colesterolului si trigliceridelor din sange

Bezafibrat – pentru scaderea concentratiilor crescute de grasimi in sange

Lipanor (ciprofibratum) – pentru reducerea nivelului colesterolului si trigliceridelor din sange

Procoralan (ivabradina) – pentru tratamentul simptomatic al anginei cronice stabile

Trimetazidina – pentru tratamentul profilactic, de lunga durata, al crizelor de angina pectorala

Nicorandil – pentru tratamentul pe termen lung al anginei pectorale cronice stabile

Dihidroergocriptina (hydergine, iskedyl, vasobral) – activator al metabolismului cerebral

Sermion (nicergolina) – tulburari cerebrale vasculare sau metabolice acute si cronice

Gutron (midodrinum) – tulburari ale reglarii circulatiei sangvine si tulburari circulatorii cauzate de acumularea unor mari cantitati de sange in extremitatile inferioare

Exforge HCT (amlodipinum + valsartanum + hidroclorotiazida) – tratamentul hipertensiunii arteriale esentiale ca terapie de substitutie

DERMATOLOGIE SI ALERGOLOGIE

Protopic (tacrolimus) – tratarea dermatitei atopice moderate pana la severa

Primalan (mekitazina) – tratamentul simptomatic al manifestarilor alergice (rinita, conjunctivita, urticarie)

Phenergan (promethazinum) – antialergic

DIABET SI NUTRITIE

Onglyza (saxagliptina) – pentru diabet noninsulinodependent (II)

Januvia si Xelevia (sitagliptina) – pentru diabet noninsulinodependent (II)

Galvus (vidagliptina) – diabet noninsulinodependent (II)

Xenical (orlistat) – pentru tratarea obezitatii

CANCER SI HEMATOLOGIE

Removab (catumaxomab) – pentru tratamentul ascitei maligne (acumularea de lichid in spatiul abdominal pe fondul unor tipuri de cancer)

Vectibix (panitumumab) – tratarea carcinomului metastatic de colon sau de rect

Yondelis (trabectedin) – pentru tratarea sarcomului de tesuturi moi in stadiu avansat si cancerului ovarian

Javlor (vinflunina) – pentru tratarea unei forme de cancer care afecteaza mucoasa vezicii urinare si restul tractului urinar

Fier dextran – antianemic

GINECOLOGIE

Livial (tibolonum) – pentru tratarea simptomelor menopauzei

BOLI INFECTIOASE

Moxifloxacina – infectii respiratorii sau genitale

Ketek (telitromicina) – pentru tratarea pneumoniei

NEUROLOGIE

Flunarizina – pentru tratarea migrenelor

Vidora (indoramin) – pentru tratarea migrenelor

Tysabri (natalizumabum) – pentru tratarea sclerozei multiple

Tasmar (tolcapona) – pentru tratarea bolii Parkinson

GASTROENTEROLOGIE

Motilium (domperidon) – reflux gastro-esofagian

Resolor (prucaloprid) – pentru tratarea constipatiei cronice

PSIHIATRIE SI DEPENDENTE

Valdoxan (agomelatina) – depresie majora

Cymbalta (duloxetina) – depresie acuta

Ixel – depresie majora

Venlafaxina – antidepresiv

Sycrest (asenapinum) – pentru tratarea episoadelor maniacale

Stresam – anxiolitic

Meprobamat – anxietate si tensiune psihica

Zyban (bupropionum) – pentru renuntarea la fumat

Champix (vareniclina) – pentru renuntarea la fumat

PNEUMOLOGIE SI ORL

Folcodina – antitusiv

Efedrina, Nafazolina, Oximetazolina, Pseudoefedrina – descongestionante

Xolair (omalizumab) – antiastmatic

Esbriet (pirfenidonum) – fibroza pulmonara

DURERI REUMATICE

Celebrex (celecoxibum) – antiinflamator

Arcoxia (etoricoxib) – antiinflamator nesteroidian

Dynastat – inhibitor de COX-2

Ketoprofen gel

Acupan

Nimesulid

Piroxicam

Prolia – pentru osteoporoza

Protelos – pentru osteoporoza

Forsteo

Glucozamina

Methocarbamol

Percutalgine