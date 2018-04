Lista alimentelor care provoacă foame

Exista produse alimentare pe care, oricat de mult le-ai manca, iti creeaza pofta de mancare, si asta nu e tocmai bine. In acest fel, apar problemele obezitatii.

Iata lista alimentelor care provoaca foame:



Pizza. Datorita concentratiei de faina alba, branza procesata, conservanti si ulei hidrogentat, nivelul de zahar din sange iti va creste considerabil, iar asta se traduce cu pofta de foame.



Indulcitorii artificiali. Felul in care indulcitorii din sucuri si cafele pacalesc creierul pare incredibil. In momentul in bei sucul racoritor sau ice-coffee, creierul tau este imbatat cu apa rece ca va primi o portie dulce de energie. Acest proces de inselaciune a simturilor poate afecta serios centri din creier care controleaza apetitul.



Pastele. Prea multi carbohidrati au un efect de recul. Pancreasul tau epuizeaza din cauza macaroanelor si a altor paste fainoase si nu mai este capabil sa produca insulina, moment in care se creeaza din nou senzatia de foame, scrie bzi.ro.